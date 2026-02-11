La Libertad: Cae red criminal que abastecía a mafias en el norte del país

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un fuerte golpe contra el crimen organizado se registró en la región de La Libertad. La Policía Nacional informó la incautación de un arsenal de explosivos que, presuntamente, iba a ser distribuidos a bandas criminales que siembran el terror en Trujillo.

El anuncio fue realizado en conferencia de prensa por el general PNP Franco Moreno Panta, jefe de la Región Policial La Libertad, quien detalló que el operativo estuvo a cargo de la División Policial de Huamachuco en el distrito de Quiruvilca. La intervención fue el resultado de un trabajo conjunto entre inteligencia policial y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

Desvío desde zona minera

Entre los detenidos se encuentran.

Roger Orlando Chávez Acevedo (33)

Santos Melón Vásquez (49)

Santos Eleuterio Salvatierra Paredes (19)

Clever Salvatierra Valderrama (20)

Yuniver Dante Villanueva Vásquez (39), alias 'El Muky Explosivero

Según la Policía, todos integrarían una red que acopiaba y vendía explosivos de forma ilegal.

El general Moreno explicó que el material era desviado desde la zona minera para abastecer organizacones criminales.

"Hemos venido trabajando con la Sucamec para identificar los depósitos y a las personas que vienen desviando este material para actividades ilícitas y para las organizaciones criminales que atacan la ciudad de Trujillo", señaló.

Arsenal de alto poder

Durante la intervención se hallaron 259 cartuchos de dinamita, 600 emulsiones explosivas de gran capacidad, siete cajas con un total de 700 fulminantes, además de mechas, granadas y dinero en efectivo. La cantidad y el tipo de material encendieron las alertas.

"Estos fulminantes son los que le dan la potencia destructora que hemos visto en los atentados en toda La Libertad. Estamos dándole guerra a estas organizaciones criminales y reduciendo su capacidad de ataque" añadió.

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos almacenaban los explosivos para venderlos sin mayor control.

"Lo preocupante es que venden sin saber o sin importar para qué se va a usar. Incluso pueden vender a menores de edad. Las organizaciones mandan a comprar a la zona minera y hacen acopio para bajar a Trujillo", indicó.

La Policía ha reforzado los controles en las rutas de la sierra, cerrando accesos y revisando vehículo por vehículo. Las pesquisas continúan para capturar a más implicados.

Este operativo deja en evidencia cómo el desvío de explosivos desde actividades formales puede alimental la violencia urbana. La rápida acción policial reduce el riesgo inmediato, pero el desafío sigue siendo cortar de raíz la cadena ilegal que conecta la minería con el crimen organizado en todas los alrederores del país.