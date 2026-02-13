Somos Perú apoyaría un proceso de vacancia contra José Jerí y no una censura, asegura candidato

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Aclaran su posición. Tras alcanzar las 78 firmas mínimas que se requerían en el Congreso para convocar a un Pleno Extraordinario, a fin de someter a debate la continuidad de José Jerí Oré en la Presidencia de la República, desde su partido político definieron "el camino" para tratar esta controversia entre el Legislativo y Ejecutivo.

Habiéndose presentado la tarde del jueves 12 de febrero la moción que busca censurar al actual mandatario encargado del Perú, en su condición de presidente del Congreso; Guillermo Aliaga Pajares, militante y candidato al Senado por Somos Perú, mencionó que la bancada congresal abordará el pedido de destitución, pero por la vía de vacancia y no de censura.

Respaldarán procedimiento de vacancia a la espera de lo que decidan las demás bancadas

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el también excongresista del período 2020-2021, puntualizó que la decisión de respaldar el proceso de vacancia presidencial es de acuerdo a la "óptica jurídica" determinada por el partido.

Una vez que se haya desarrollado todo el procedimiento constitucionalmente reconocido, sostuvo que quedará en manos de las bancadas el respaldar o no la solicitud que busca interrumpir la gestión de Jerí Oré, tras conocerse sus reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang.

"Vamos a defender la posibilidad de que se lleve a cabo un proceso de vacancia que tendrá que reunir sus votos, tendrá que dar el derecho a la defensa, como se lo han dado a todos los presidentes constitucionalmente nombrados, y de ahí, bueno, la voluntad política de las otras fuerzas; dependerá de que si es que asumen que los descargos presentados por el presidente está bien o no", mencionó.

Moción de censura deberá ser subsanada por "firmas inválidas"

Si bien es cierto que la moción de censura alcanzó las 78 firmas requeridas para que pueda convocarse a un Pleno Extraordinario y ser debatida, el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi Capurro, mencionó a los pocos minutos de alcanzar la meta, que 29 rúbricas de 81 (total registrado) son válidas; por lo tanto, la diferencia deberá ser subsanada para comenzar formalmente con su procedimiento.

"Se ha informado a los promotores de la moción que tienen que corregir su error. Apenas llegue el documento con las firmas correctas, procederé a convocar el pleno", escribió el también de Fuerza Popular en "X".

Ante la suspicacia generada en la opinión pública, Rospigliosi Capurro indicó en entrevista para Exitosa "que no hay ninguna irregularidad de su parte". En ese sentido, aseveró que espera el levantamiento de observaciones y que tras cumplir con dicho requisito, procederá a convocar "de inmediato" al Pleno.

La continuidad de José Jerí no solo pasará por la decisión de las bancadas al interior del Legislativo, también por la figura constitucional adoptada con la finalidad de no generar vicios legales a futuro.