Qali Warma: OFIS responde y respalda a Ripalda pese a polémicos antecedentes

El Organismo de Focalización e Información Social (OFIS) publicó un comunicado oficial para respaldar la designación de Pedro Jonel Ripalda Ramíres como Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora 002, a cargo del proyecto de mejoramiento de los servicios de información en el marco del Sistema Nacional de Focalización (SINAFO).

El pronunciamiento se dio un día después de que, el 11 de febrero, se oficializara en el Diario Oficial El Peruano su retorno al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). Según fuentes del sector, en la práctica el cargo lo ubica como presidente ejecutivo del OFIS, con una remuneración cercana a los 15 mil soles mensuales. La resolución fue firmada por la secretaria general del MIDIS, Tabata Dulce Vivanco del Castillo.

OFIS defiende el proceso

En el documento difundido el 12 de febrero, la entidad explicó que el puesto fue cubierto mediante concurso y bajo las normas establecidas por el Banco Mundial. Indicó que se recibieron tres expresiones de interés que fueron evaluadas por un comité autónomo bajo criterios de competividad.

Asimismo, señaló que la Unidad de Recursos Humanos verificó que el profesional cumpliera con los requisitos del Manual de Operaciones del Proyecto y que no tenga impedimento para ejercer función pública. También precisó que el Comité Directivo de la Unidad Ejecutora 002, integrado por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú (MIDIS) y el Organismo de Focalización e Información Social (OFIS), aprobaron la designación.

El comunicado concluye afirmando que la selección "cumple con los procedimientos y requisitos establecidos por el Banco Mundial, así como con el marco normativo vigente".

Comunicado respalda decisión del MIDIS.

Antecedentes que generan cuestionamientos

El retorno de Ripalda ocurre poco más de un año después de su salida del programa Qali Warma, donde fue director entre abril y noviembre de 2024, periodo en el que se reportaron casos de alimentos contaminados que afectaron a escolares en distintas regiones del país.

Ripalda fue citado al Congreso el 3 de diciembre del 2024, pero no asistió. Además, registra investigaciones en la Fiscalía Anticorrupción y un antecedente por violencia familiar en 2017, donde, según la denuncia, respondió: "Nadie te va a responder porque no tienes marcas".

Aunque la OFIS sostiene que la designación es legal y cumple con todos los requisitos, el contexto genera debate. En un sector que atiende a poblaciones vulnerables, la confianza pública es clave. Más allá del cumplimiento formal de las normas, el desafío ahora será recuperar credibilidad y demostrar resultados concretos en la gestión.