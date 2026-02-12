Cañete: Continúa la búsqueda de joven que desapareció tras ingresar a playa San Pedro

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La mañana del domingo 8 de febrero, lo qué empezó como un día de descanso terminó en angustia para la familia Zaquinaula. Gerald Zaquinaula, de 14 años, desapareció luego de ser arrastrado por el mar en la playa San Pedro, en la playa San Pedro, de Chilca, provincia de Cañete, en una salida por vacaciones de verano.

El adolescente había llegado al centro recreacional conocido como "La Ballena" alrededor de las 6:30 am, acompañado de su padre y un amigo. Según contaron sus familiares, el mar lucía tranquilo y varios bañistas descansaban en la arena. Horas después, cerca de las 10 de la mañana, el panorama cambió

El momento de la emergencia

Gerald, quien vestía un short plomo y llevaba un polo de cambio, se había adentrado al mar junto a su amigo Martín. De acuerdo con su hermana, ambos se encontraban cerca de la orilla, en una zona donde el agua les llegaba hasta la mitad del cuerpo. Sin embargo, el oleaje se intensificó de forma repentina.

"El amigo de Gerald empieza a gritar 'ayuda, ayuda'. Mi hermano no sabía nadar. Martín cuenta que sentía una malla que lo jalaba. En ese momento no había ningún salvavidas, por lo que la gente se intentó meter para salvarli, pero las olas los sacaban. Solo logró salir Martín luego de que una ola lo botara; la otra se lo llevó a mi hermano. Ya no lo volvimos a ver", contó la hermana, Yhadira Zaquinaula.

Martín logró salir con vida, pero Gerarl no volvió a aparecer. Mira aproximadamente 1.65 metros, tiene ojos castaños y contextura delgada.

Búsqueda y cuestionamientos

Según la familia, el equipo de salvavidas llegó unos 20 minutos después. Se realizó una búsqueda cuando el mar se calmó, sin resultados. Posteriormente, presentaron la denuncia ante la Policia Nacional, que emitió un boletín de desaparecidos e inició operativos entre el 9 y 10 de febrero.

Yhadira indicó que les habían prometido apoyo con drones, pero luego les informaron que no contaban con ese equipo. Actualmente, las labores de búsqueda continuaban con el personal de salvataje, pequeñas embarcaciones y unidades de reconocimiento hasta la tarde.

La familia pidió que cualquier infiormación sobre su paradero sea comunicada al 956 439 139 y mantiene la esperanzade hallarlo con vida, pese a que, según contaron, les enseñaron que debían "esperar 3 días para que su cuerpo flote".

El caso volvió a poner debate la seguridad en las playas y la presencia oportuna de salvavidas. En temporada alta, la vigilancia y los recursos pueden marcar la diferencia en situaciones donde cada minuto resulta clave.