Atentado contra chofer de linea Pesquero: Orden habría venido desde el penal Sarita Colonia

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Despúes de un intenso operativo, la Policía Nacional logró desarticular a "Los Fuleros de Krito", banda criminal implicada en el asesinato de chofer del bus de la empresa de transporte Pesquero S.A. Estos fueron capturados y confesaron el delíto y ahora se encuentran investigados por un gran lista de crímenes presentadas en la capital.

Crimen y castigo

Luego de recibir la información de un testigo, que aseguraba conocer la ubicación de la banda criminal, el personal de la Dirección de Inteligencia (DIRIN) en cooperación de los agentes del Departamento de Investigación Criminal Breña-Pueblo Libre, por el delito contra el patrimonio (extorsión).

Esta información logró dar con el paradero de los sospechosos, quienes se encontraban en los alrededores del Malecón Grau y la avenida Marco Polo en el Callao. La captura se habría dado en la noche del 10 de febrero.

Los detenidos fueron identificados como:

Cristopher Aldair Rodríguez Loayza (27), alias 'Krito'

Juan Pablo Pastrana Pajuelo (30), alias 'Nero'

Félix Leonardo Polo Raa (28), alias 'Toreto'

Además de un adolescente de 15 años de iniciales L.A.G.A, conocido como 'Caquita', quien fue intervenido en la calle Loreto, Callao; todos implicados en el asesinado del conductor de Pesquero S.A..

Orden express desde penal

En sus declaraciones, 'Krito' habría detallado que la orden vino desde el penal Sarita Colonia, aparentemente relacionandolo con represalias internas.

"Jefe mi papá está en el Sarita y le aventaron una granada, me llamó y me dijo que tenía una 'chambita', te va a ir a recoger y vas a disparar. Me dijo que matara a cualquiera de la empresa de transportes", sostuvo.

Si bien el encargo era asesinar a algún miembro de la línea de buses, el sicario aseguró haber disparado solo contra la carrocería del ómnibus. Según investigaciones, se sugiere que estos actos cometidos por la banda se dio con la intención de sembrar terror bajo la modalidad de extorsión.

Historial de Los Fuleritos de Krito

Esta no sería la primera vez que los integrantes de la banda criminal ponen en evidencia el terror y crimen por las calles chalacas. Cristopher, alias 'Krito', registra cuatro detenciones entre el 2023 y 2025 por tráfico ilícito de drogas, así como una denuncia por estafa en Chaclaclayo y otra por violencia contra la mujer en Bellavista. En el 2021 fue detenido por receptación en el el primero puerto.

Por otro lado, alias 'Toreto' y alias 'Nero' también cuentan con antecedentes por otros delitos como tráfico de drogas, violencia contra la mujer y falsificación. Además se les incautaron un automóvil, una pistola, dos cartuchos de dinamita y 16 municiones.

Este caso pone en tela de juicio para la sociedad el como puede llegar a existir una vulnerabilidad desde el sistema penitenciario, donde líderes criminales siguen coordinando operativos de sicariato y extorsión.