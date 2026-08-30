Secuestro de empresario minero en Trujillo: captan instante del crimen a manos de falsos policías

30/08/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Durante la madrugada de este 30 de agosto, Trujillo fue escenario de un atentado que estremeció al país. Un comando de delincuentes disfrazados de policías interceptó una camioneta en la avenida Húsares de Junín, asesinó a cuatro ocupantes y secuestró al empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla.

Las últimas imágenes difundidas por cámaras de seguridad muestran con claridad el momento exacto en que los atacantes rodean el vehículo y retiran al empresario con vida, antes de huir en otra unidad.

Cámara captaron modus operandi

El registro audiovisual evidencia la precisión con la que actuó el grupo criminal. Vestidos con chalecos similares a los del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco) de la PNP, los atacantes simularon una intervención policial, retirando al empresario y llevándolo a su vehículo y, en segundos, armados con fusiles, procedieron a ejecutar a los acompañantes del empresario.

Las víctimas fueron identificadas como Farhad Andrea Monzón Lingán, pareja de Lara Tantaquilla; Nadia Edith Urtecho Rodríguez; Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas; y Christopher Eduardo García Álvarez. El empresario, de 31 años, dedicado a la compra y venta de oro en la provincia de Pataz, aún se encuentra con paradero desconocido.

El ataque se produjo a escasas cuadras de la sede policial, lo que incrementó la alarma en la ciudad. En otro punto de Trujillo se hallaron prendas policiales y ropa del secuestrado, reforzando la hipótesis de una operación planificada con logística militar.

#peru #empresario ♬ sonido original - Exitosa Noticias @exitosanoticias 🔴🔵 Cámaras de seguridad captaron el momento en que sujetos vestidos con uniformes policiales interceptaron y secu3straron al empresario minero Jens Marty Lara, en Trujillo. Durante el hecho, cuatro personas fueron as3sinad4s dentro de un vehículo. Las imágenes muestran la vi0lent4 intervención y serán clave para las investigaciones. #seguridad

Secuestrado había sido detenido por minería ilegal

Lara Tantaquilla había sido detenido en 2020 durante el operativo "Los topos del frío", que desarticuló clanes familiares dedicados a la minería ilegal en Pataz. En esa acción se decomisaron más de 220 kilos de oro de origen ilícito, valorizados en unos 10 millones de dólares. Su nombre volvió a aparecer vinculado a una zona declarada en emergencia por la violencia de organizaciones criminales.

La Policía investiga la participación de bandas como "Los Pulpos" o "La Jauría", conocidas por operar en la región y con historial de ataques violentos.

PNP sabía que habría un secuestro

Tras el atentado, el jefe de la Región Policial La Libertad, general Ricardo Espinoza, declaró que la PNP ya manejaba información de inteligencia sobre un secuestro importante en Trujillo, aunque no sabían quién sería el objetivo. Señaló que se habían recomendado precauciones y añadió que en países como Estados Unidos también se registran secuestros con delincuentes disfrazados de policías.

Estas afirmaciones generaron polémica, pues fueron interpretadas como un reconocimiento de que había alertas previas sin capacidad de prevención y como una relativización del impacto del crimen.

El jefe de la Región Policial La Libertad, Ricardo Espinoza Cuestas, reveló que labores de inteligencia venían alertando desde hace aproximadamente tres meses sobre la planificación de un secu3stro por parte de una organización crim1nal.

Según explicó, la Policía no conocía quién... pic.twitter.com/MIagw43se9 — N60 Noticias (@N60Noticias) August 30, 2026

Las imágenes del secuestro en Trujillo no solo revelan la violencia con la que operan las mafias vinculadas a la minería ilegal, sino también la sofisticación de sus métodos al simular ser fuerzas del orden.

El asesinato de cuatro personas y la desaparición de Jenss Marty Lara Tantaquilla ponen en evidencia la crisis de seguridad que atraviesa La Libertad y la necesidad de respuestas más contundentes frente a organizaciones criminales que actúan con precisión militar en pleno centro urbano.