PNP señala a 'Los Pulpos' como presuntos responsables del secuestro de empresario minero y asesinato de cuatro personas en Trujillo

30/08/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía señaló que la organización criminal 'Los Pulpos' estaría detrás del secuestro de un empresario minero y del asesinato de cuatro personas en Trujillo. Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a todos los involucrados y esclarecer el móvil de este violento crimen.

PNP viajará a Trujillo por secuestro

El coronel Víctor Revoredo, de la Policía Nacional, anunció que viajará a Trujillo para participar en las investigaciones por el ataque registrado la madrugada del domingo 30 de agosto.

Sujetos, que fingieron ser policías, interceptaron a balazos una camioneta, secuestraron al empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla y asesinaron a sus cuatro acompañantes.

En Trujillo, secuestran a empresario minero y asesinan a cuatros acompañantes

Investigan a 'Los Pulpos'

Un equipo policial realizará las diligencias relacionadas con el secuestro aún en desarrollo y buscará identificar a los responsables intelectuales del ataque, quienes, según las primeras hipótesis, estarían vinculados a la organización criminal 'Los Pulpos', que opera en la ciudad norteña.

Señalan a 'Nilton Pulpo'

Revoredo mencionó a Nilton Cruz Arce, alias "Nilton Pulpo", señalado como uno de los fundadores históricos de 'Los Pulpos' de Trujillo. El coronel también informó que otros equipos policiales se desplazarán a distintos puntos del país para atender diferentes hechos delictivos.

Coronel PNP, Victor Revoredo, plantea que 'Los Pulpos' estarían detrás de secuestro de empresario

La Policía Nacional, representada por el coronel Victor Revoredo, mantiene como principal hipótesis la participación de 'Los Pulpos' en el secuestro y asesinato ocurrido en Trujillo. El coronel Víctor Revoredo viajará a la ciudad norteña para reforzar las diligencias y esclarecer el caso.