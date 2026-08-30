PNP señala a 'Los Pulpos' como presuntos responsables del secuestro de empresario minero y asesinato de cuatro personas en Trujillo

30/08/2026 / Exitosa Noticias / Policial / Actualizado al 30/08/2026
La Policía señaló que la organización criminal 'Los Pulpos' estaría detrás del secuestro de un empresario minero y del asesinato de cuatro personas en Trujillo. Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a todos los involucrados y esclarecer el móvil de este violento crimen.
PNP viajará a Trujillo por secuestro
El coronel Víctor Revoredo, de la Policía Nacional, anunció que viajará a Trujillo para participar en las investigaciones por el ataque registrado la madrugada del domingo 30 de agosto.
Sujetos, que fingieron ser policías, interceptaron a balazos una camioneta, secuestraron al empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla y asesinaron a sus cuatro acompañantes.
Investigan a 'Los Pulpos'
Un equipo policial realizará las diligencias relacionadas con el secuestro aún en desarrollo y buscará identificar a los responsables intelectuales del ataque, quienes, según las primeras hipótesis, estarían vinculados a la organización criminal 'Los Pulpos', que opera en la ciudad norteña.
Señalan a 'Nilton Pulpo'
Revoredo mencionó a Nilton Cruz Arce, alias "Nilton Pulpo", señalado como uno de los fundadores históricos de 'Los Pulpos' de Trujillo. El coronel también informó que otros equipos policiales se desplazarán a distintos puntos del país para atender diferentes hechos delictivos.
La Policía Nacional, representada por el coronel Victor Revoredo, mantiene como principal hipótesis la participación de 'Los Pulpos' en el secuestro y asesinato ocurrido en Trujillo. El coronel Víctor Revoredo viajará a la ciudad norteña para reforzar las diligencias y esclarecer el caso.