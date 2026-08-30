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Senamhi emite alerta roja por incremento de la temperatura en la costa y sierra: se estima 36 °C en los primeros días de septiembre

De acuerdo con su nueva alerta, el Senamhi reportó la continuación del aumento de la temperatura en la costa y la sierra del país para la primera semana de septiembre, favoreciendo el incremento de la radiación ultravioleta (UV).

Senamhi advierte alerta roja por incremento de temperatura.
Senamhi advierte alerta roja por incremento de temperatura. Difusión

30/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 30/08/2026

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¡Atención! De acuerdo con la nueva Alerta Meteorológica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), durante la primera semana de septiembre continuará registrándose el aumento en la temperatura diurna de la costa y sierra del país. A continuación, te contamos cuáles son las regiones en específico donde se sentirá este fuerte fenómeno climatológico.

¿Dónde se registrará el aumento de la temperatura?

Según el reporte de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, este episodio climático de hasta extrema intensidad (alerta roja) se registrará desde el martes 1 hasta el jueves 4 de septiembre.

Durante dicho periodo, se prevé cielos con escasa nubosidad hacia el mediodía, condición que favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h, principalmente durante horas de la tarde. Además, no se descarta la ocurrencia de lluvia localizada en la costa norte.

En ese sentido, el aumento de la temperatura diurna, de moderada a extrema intensidad en la costa, se sentirá en algunas provincias de las regiones de Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque y Áncash.

Del mismo modo, las temperaturas de moderada a fuerte intensidad se registrarán en las regiones de: Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Callao, Pasco, Junín, Huancavelica, Ica, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Apurímac, Puno, Pasco, Moquegua y Tacna.

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Para los días en mención, se prevén temperaturas máximas entre 29 °C y 36 °C en la costa norte, 24 °C y 26 °C en la costa central, y 22 °C y 29 °C en la costa sur. Asimismo, de 20 °C a 32 °C en la sierra norte, 17 °C y 29 °C en la sierra central y registros entre 14 °C y 27 °C en la sierra sur.

¿Cómo protegerse de los rayos UV? 

De acuerdo con el Senamhi, la radiación ultravioleta están clasificadas como "muy altos" y "extremadamente altos", por lo que la entidad recomienda adoptar medidas de protección solar, especialmente durante las horas de mayor intensidad.

Para evitar enfermedades dermatológicas ligadas a la exposición solar, se debe de aplicar bloqueador solar con FPS 50 + cada tres horas, incluso en días nublados o dentro del hogar, ya que, la radiación UV atraviesa los vidrios de las ventanas, tal como señala también el Ministerio de Salud

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Asimismo, no se debe exponer la piel al sol entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., horas de mayor radiación, según lo expuesto por la entidad. La advertencia es especialmente para los adultos mayores, quienes acumulan a lo largo de su vida mayor exposición solar, lo que incrementa su riesgo de desarrollar cáncer de piel.

Con referente a la asistencia a las playas o piscinas, la aplicación debe ser más frecuente, idealmente cada hora y siempre después de salir del agua, principalmente en el rostro, cuello, escote, dorso de manos, brazos y piernas.

Finalmente, como medidas adicionales de prevención, se recomienda el uso de ropa de manga larga y delgada, sombreros de ala ancha, sombrillas y lentes de sol con protección UV.

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