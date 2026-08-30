Midis garantiza programa Juntos para los hijos de mujer asesinada en olla común de San Juan de Miraflores

30/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Betsy Mallma Sarmiento, integrante de una olla común de San Juan de Miraflores, fue asesinada a balazos el viernes 28 de agosto, dejando cuatro hijos de 19, 15, 6 y 1 año. Tras el crimen, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social anunció medidas para mantener el apoyo del Estado hacia los menores.

Programa Juntos continuará para los menores

De acuerdo a información del Midis, la víctima era usuaria del Programa Juntos y recibía un abono bimestral del 200 soles por cumplir compromisos relacionados con la salud y educación de sus hijos. La entidad informó que este beneficio continuará para los menores, mediante una nueva titular del hogar familiar.

Asimismo, el programa identificó como posible titular a una familiar de la fallecida, quien asumiría la responsabilidad de recibir el abono destinado a los hijos menores. Para concretar este procedimiento, el Midis coordinará con la Municipalidad de San Juan de Miraflores el empadronamiento correspondiente.

🕊️ El Midis acompaña a la familia de Betsy Mallma y garantiza la continuidad del beneficio de Juntos para sus hijos menores.



Desde que conocimos su lamentable fallecimiento, activamos acciones para brindar acompañamiento a su familia y, por disposición de la ministra Maritza... pic.twitter.com/KKj8aIbRuL — Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (@MidisPeru) August 30, 2026

Un gestor local del programa Juntos acudió a la vivienda de al víctima para conocer la situación de la familia, recoger sus necesidades y brindar acompañamiento. La intervención busca mantener la atención de los servicios vinculados con salud, educación y protección de los integrantes del hogar.

El Midis también informó que coordinará con las instituciones educativas para justificar las inasistencias escolares de los hijos de 15 y 6 años. Esta medida considera la situación familiar generada tras el fallecimiento de su madre y permitirá continuar con las gestiones correspondientes.

Atención para sus hijos y familiares

En cuanto a la niña de seis años, quien habría presenciado el asesinato, se realizará un seguimiento de su situación emocional y se coordinará su acceso a los servicios que corresponden. El Midis también señaló que estas acciones forman parte del acompañamiento activado después del crimen en el establecimiento de la olla común, en San Juan de Miraflores.

La hija mayor de la fallecida tiene 19 años y cursa estudios universitarios en la carrera de Obstetricia. Ante esta situación, el ministerio contempla coordinar con instituciones aliadas para identificar alternativas de apoyo que permitan a la joven continuar y culminar su formación profesional.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | De al menos 10 disparos fue asesinada Betsy Mallma, presidenta de la olla común Virgen de Guadalupe en el distrito de San Juan de Miraflores. La hermana de la víctima señaló que los presuntos sicarios llegaron hasta el predio en el sector Niño... pic.twitter.com/TfRm5PGCKF — Exitosa Noticias (@exitosape) August 29, 2026

La entidad también indicó que mantendrá la coordinación con diferentes instituciones para contribuir con la protección y bienestar de los integrantes del hogar. Asimismo, continuará gestionando los servicios de salud y educación que correspondan a los hijos de la víctima.

El asesinato de Mallma Sarmiento se dio cuando se encontraba en la olla común de Pamplona Alta y tenía a su bebé de un mes en brazos. La menor sobrevivió al ataque, mientras que la víctima recibió cinco impactos de bala y falleció cuando era trasladada.