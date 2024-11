¡Terrible! Sujetos incendian dos combis frente a una vivienda en Chorrillos

Sujetos prendieron fuego a dos combis de la empresa de transporte "La Unidad de Villa S.A." que estaban estacionadas frente a una vivienda ubicada en el distrito de Chorrillos.

En las imágenes de las cámaras de seguridad, se observa a un hombre esparcir combustible sobre los vehículos, los cuales quedaron visiblemente dañados en la parte frontal.

El dueño de los vehículos se mostró bastante afectado por y apuntó que él no habría recibido amenazas. Sin embargo, la empresa de transporte hace una semana sufrió un atentado cuando balearon su cochera y dejaron una nota extorsiva.

"Sonó la explosión de los faros y ahí es donde me despierto y veo la cámara y el carro está (prendido fuego) (...) Personalmente nadie me ha extorsionado (...) A la empresa sí", declaró a Exitosa.

Asimismo, la víctima criticó a las autoridades en su lucha contra la criminalidad y aseguró que en el Perú uno "sobrevive" con lo que puede.

"No hay seguridad, aquí es tierra de nadie. Nadie hace nada, las autoridades son peores. Cada uno sobrevive a lo que puede. Respecto a la inseguridad y la extorsión uno sale a la suerte, no sabes lo que te puede pasar. Por ejemplo yo, no sabía que me iban a quemar. Uno trabaja Porque quiere salir adelante y mira", agregó el afectado.