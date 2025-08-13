Criminales atentan contra exfiscal anticorrupción incendiando su vehículo fuera de su casa en Comas

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Durante horas de la madrugada perpetuaron un ataque dirigido a una exfiscal anticorrupción. Un sujeto roció gasolina en diversas partes del auto que estaba estacionado en los exteriores de la vivienda de la exfuncionaria, provocando un incendio que ha conmocionado a la comunidad en la zona de Collique, en Comas.

Atentado contra exfiscal anticorrupción

Las cámaras de seguridad captaron el hecho alrededor de las 3:00 a. m. En las imágenes se observa a un hombre encendiendo con fuego un objeto el cual coloca sobre el capó de la unidad. El sujeto espera que unos segundos y cuando las llamas se apoderan de la zona donde se ubica el motor huye del lugar.

Personal de serenazgo llegó rápidamente a la zona para brindar apoyo, así como unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios para atender la emergencia ante la consternación de vecinos y, especialmente, de la familia afectada.

En diálogo con Exitosa, la exfuncionaria fue enfática al señalar que ya no está vinculada al Estado e informó que en ningún momento ha recibido mensajes extorsivos, sin embargo, negocios de la zona sin han sufrido de este problema.

"No sé si esto sea una confusión, yo no he recibido mensajes extorsivos, pero precisamente en esta cuadra a habido ataque de extorsión de 50 mil soles para el ferretero y les quemaron todita la casa. Entonces (...) no se si han confundido todo esto con una sola vivienda, no se si me han familiarizado, porque yo no tengo ni un vínculo (...) con ese señor", explicó.

La exfiscal manifestó su preocupación ante lo ocurrido, pues teme que su seguridad y la de su familia corra riesgo. En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades y pidió garantias para su vida ante lo sucedido.

Problema con la comisaría

No suficiente con lo sucedido, la ciudadana denunció una serie de deficiencias para que los efectivos de la comisaría de Collique realicen la investigación, pues quiso entregar los videos de cámaras de seguridad de la zona, pero le indicaron que lleve impresos las fotos de la grabación fílmica.

"Esto desalienta al ciudadano de a pie para ir a denunciar, si te está pidiendo CD, te está pidiendo USB, todo. Yo estoy consternada con el tema de los actos o las diligencias previas aquí ¿Cómo voy a ir a comprar ahorita al mercado? (...) ¿Cómo me va a pedir a mí el policía que yo vaya puerta por puerta para pedir los videos?", señaló.

Cabe señalar que, hasta la transmisión de este suceso, no han llegado los peritos de criminalística ni un representante del Ministerio Público al lugar de los hechos, aseguró la víctima, quien por haber laborado como fiscal manifiesta que el tiempo es primordial en estos casos.

