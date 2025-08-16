INPE informa sobre la fuga de recluso que permanecía hospitalizado en Huánuco: PNP realiza su búsqueda

16/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó a la opinión pública sobre la fuga de un interno que, permanecía en el Hospital Regional de Huánuco. Según precisaron, la Policía Nacional del Perú (PNP) ya ha sido alertada y se encuentran realizando la búsqueda del recluso.

INPE emite comunicado sobre fuga de recluso

A través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el organismo público, adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), emitió el Comunicado N° 037-2025-INPE, en el cual brindó detalles sobre este hecho ocurrido en horas de la mañana de este sábado, 16 de agosto.

"El día sábado 16 de agosto de 2025 (...) se tomó conocimiento de la fuga del interno Oswaldo Milton Jaramillo Inga, quien se encontraba hospitalizado en el Hospital Regional de Contingencia - Hermilio Valdizán, bajo custodia de efectivos de la Policía Nacional del Perú", se lee en su notificación emitida este sábado 16 de agosto.

De tal modo, se conoció que el recluso fue identificado como Oswaldo Milton Jaramillo Inga, quien permanecía hospitalizado en el Hospital Regional de Contingencia - Hermilio Valdizán, en Huánuco. Si bien no precisaron el motivo por el que se encontraba en el nosocomio, señalaron que el interno estaba bajo custodia policial; sin embargo, esto no habría sido motivo para evitar su fuga.

Comunicado N° 037-2025-INPE

En tal sentido, el INPE señaló que a penas se conoció sobre la fuga de Jaramillo Inga, las autoridades penitenciarias se comunicaron, rápidamente, con la Policía Nacional del Perú, con la finalidad de que se inicien las acciones de búsqueda y recaptura del sujeto.

Piden determinar responsabilidades

Además, informaron la situación al Ministerio Público (MP) para que se realicen las investigaciones correspondientes del caso. Asimismo, piden la determinación de la responsabilidad penal a la que hubiere lugar.

"El INPE refirma su compromiso con la seguridad ciudadana y contribuirá con todas las investigaciones, a fin de esclarecer los hechos y que las autoridades determinen responsabilidades", enfatizaron.

Cabe mencionar que, según información del INPE, el interno Oswaldo Jaramillo se encontraba cumpliendo condena en el Pabellón N° 03 del Establecimiento Penitenciario de Huánuco; ello por el delito de tenencia ilegal de armas y también, por agresiones contra mujeres o integrantes del grupo familiar. Por estos actos delictivos, contaba con una sentencia de 7 y 9 años, respectivamente.

De esta manera, el INPE informó sobre la fuga de un interno que pertenecía al Establecimiento Penitenciario de Huánuco, pero se encontraba internado en el Hospital Regional de Huánuco. Al respecto, detallaron que efectivos policiales vienen realizando labores de búsqueda y recaptura de Oswaldo Milton Jaramillo Inga.