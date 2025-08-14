Mininter capturó a ciudadano extranjero responsable de matar a efectivo de la PNP en Los Olivos

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Sobre la noche de este miércoles 13 de agosto, un efectivo de la Policía Nacional del Perú perdió la vida durante un enfrentamiento con delincuentes en Los Olivos. De acuerdo a la información, el hecho se dio en las inmediaciones del Óvalo Naranjal donde dos agentes trataron de intervenir a un par de sujetos en actitud sospechosa que se encontraban a bordo de una moto lineal.

Mininter capturó al extranjero acusado de matar a efectivo de la PNP

Al darse cuenta de la advertencia de los policías, los facinerosos emprendieron la huida e iniciaron un intercambio de disparos en plena vía pública. Lamentablemente, uno de los proyectiles impactó en el suboficial de segunda de la PNP Juan Carlos Díaz Chapoñán, de 27 años, quien perdió la vida.

Tras el enfrentamiento, los demás efectivos lograron aprender a un ciudadano extranjero que fue parte de este enfrentamiento. Sin embargo, desde un inicio se indicó que este sujeto no habría sido el autor del disparo que mató al agente de la PNP por lo que las autoridades iniciaron una búsqueda en toda Lima Norte.

Afortunadamente, el Ministerio del Interior emitió un comunicado donde dio a conocer de la captura del venezolano responsable de la muerte de Díaz Chapoñán tras un despliegue en la zona.

"El Ministerio del Interior informa que la Policía Nacional detuvo al venezolano Jesús Alberto Chanchamire Ibarra, presunto autor del asesinato de nuestro suboficial Juan Carlos Díaz Chapoñan", indicaron.

Establecieron el Plan Cerco

Seguidamente, la cartera dirigida por Carlos Malaver señaló que existe un segundo implicado en este lamentable crimen el cual es buscando de manera exhaustiva. Para ello, la Policía Nacional anunció el Plan Cerco para dar con el paradero de este criminal señalando que el asesinato de este efectivo será severamente castigado.

"Asimismo, se dispuso una alerta máxima inmediata para dar con el paradero del segundo sujeto que participó en el crimen. Se estableció en Plan Cerco y viene accionado personal de inteligencia ¡Este crimen no quedará impune!", añadieron.

Es importante precisar que, este es el segundo agente de la PNP fallecido en las últimas semanas tras enfrentamiento con delincuentes. Y es que a inicios de este mes, el suboficial José Gabriel Munive Gurmendi murió a manos de un criminal en La Victoria.

De esta manera, el Ministerio del Interior anunció la captura del ciudadano venezolano responsable de asesinar al suboficial de segunda de la PNP Juan Carlos Díaz Chapoñán, de 27 años, en Los Olivos.