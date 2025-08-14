Terror en Comas: Adulto mayor es hallado sin vida dentro de su local de venta de colchones

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La cuadra 15 de la Av. Revolución en la tercera zona de Collique, Comas, fue lugar de un terrible hecho que ha impactado a los vecinos de la zona. El cuerpo de Siviardo Medina Rivas, de 74 años, fue hallado sin vida en el interior del local donde se dedicaba en la venta de camas y colchones.

Hechos del crimen

Según indicaron miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), la puerta del taller no parecía haber sido forzado. Familiares de la víctima señalaron que no fueron robados los objetos del negocio, tampoco celular personal y vehículos. Sin embargo, el dinero que ahorraba fue sustraído por los criminales.

La esposa de Siviardo Medina Rivas, señaló que encontró el cuerpo de la víctima semidesnudo en su cama, de inmediato alertó a las autoridades. Al lugar llegaron peritos de criminalística quienes realizaron las diligencias correspondientes junto al fiscal de turno para proceder el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado a la Morgue Central de Lima.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Un adulto mayor de 75 años fue hallado muerto dentro de su taller de colchones, ubicado en el sector Collique, del distrito de Comas. Según informes preliminares, un sujeto lo habría atacado con arma blanca, propinándole varios cortes en el... pic.twitter.com/0jXqoaE8jw — Exitosa Noticias (@exitosape) August 14, 2025

Exhortación a las autoridades

El hermano de la víctima pidió justicia sobre aquel cruel hecho. Asimismo demostró su malestar e indignación por el no actuar de las autoridades frente a la ola extorsiva y el aumento de la criminalidad en el país. Exhortó a las autoridades competentes a no hacerse "los sordos, ciegos y mudos" y que al contrario actúen contra la delincuencia.

"¿Qué pasa con el Ministerio del Interior?, por favor ¿Cuántas muertes quieren, hasta cuando? Señores fiscales, señor Ministerio Público por favor no se hagan los sordos ciegos y mudos"

Marcó que su hermano llevaba trabajando siete años en Collique como negociante y vendedor de camas y colchones. Afirmó que todos están amenazados por criminales que viven de la extorsión y sicariato. Asimismo hizo un hincapié invocando a la policía que lucha contra las organizaciones criminales.

"Mi hermano trabajaba como siete años acá, en este lugar. La verdad todos estamos amenazados. ¡Todos! Hasta usted mismo, hasta el mismo Ministerio Público. Yo no sé por qué no distinguen la ley, la constitución, Artículo N°146, establece claramente que la policía está para extinguir la delincuencia "

En ese sentido, Siviardo Medina Rivas deja una viuda y seis hijos. Las circunstancias del homicidio aún siguen siendo materia de investigación por la policía. Los vecinos de la zona exigen justicia ante este macabro acto lleno de violencia que alerta a la población por el incremento de actos extorsivos y delincuenciales.