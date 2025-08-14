Disparan contra el conductor de un bus de TransLima frente a pasajeros en San Martin de Porres

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Un nuevo atentado contra un bus de transporte público se registró en menos de un mes, esta vez en San Martin de Porres contra una unidad de la empresa TransLima, cuyos trabajadores han denunciado ser víctimas de extorsión. Como resultado del ataque el conductor del vehículo resulto herido de bala.

Sujetos atacan bus

El hecho se registró en el cruce de las avenidas Bertello e Izaguirre en el límite con la Provincia Constitucional del Callao, alrededor de las 9:41 p.m. La víctima se encontraba por llegar a su paradero final, cuando, según las autoridades, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad.

Los individuos se posicionaron al lado izquierdo del bus, a la altura del asiento del conductor, para disparar hasta en cinco oportunidades. Tras el ataque huyeron rápidamente del lugar, dejando al chofer gravemente herido y a los pasajeros presentes conmocionados. El conductor fue trasladado por compañeros hasta un centro médico local en donde viene siendo atendido.

Trabajadores de TransLima son extorsionados

En diálogo con Exitosa, una trabajadora de la empresa de transporte urbano dio a conocer que vienen siendo extorsionados hace varios meses y sospechan que el ataque habría sido causado por falta de pagos de cupos que exigen hasta tres organizaciones criminales.

"Desde días que lo mataron a ese señor ya viene la extorsión, ahí nomás de manifestaron dos grupos a los cuales les estamos pagando 30 soles. [Indicaban] que si no pagamos van a matar a uno de nuestros compañeros, que es lo mismo que está pasando ahorita. El tercer grupo se ha manifestado hace dos semanas", contó.

Además, dio a conocer que las dos primeras organizaciones exigían el pago de 15 soles diarios y la tercera que comenzó a extorsionarlos pide 20 soles diarios.

"Nos tienen así tensos, la verdad los conductores trabajan preocupados porque nos dan hasta una cierta hora para que yapeen, si tu no yapeas te castigan con moras", explicó.

El ataque que ha dejado a un chofer de la empresa TransLima herido obliga a los 100 trabajadores a paralizar sus labores este jueves 14 de agosto. Cabe señalar que, no es la primera vez que sus unidades son atacadas, pues tan solo hace un mes el conductor de uno de los vehículos fue asesinado en plena ruta, lo que generó que en aquel entonces también paralicen sus actividades.