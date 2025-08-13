Tensión entre Perú y Colombia: Topógrafos colombianos permanecen detenidos en comisaría de Santa Rosa

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Los ciudadanos colombianos que se desempeñaban como topógrafos y fueron detenidos por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el distrito de Santa Rosa, en Loreto, por desarrollar mediciones en territorio peruano, sin autorización, permanecen en la Comisaría de dicho sector.

Esperan llegada de representante del Ministerio Público

De acuerdo a información obtenida por un conocido medio de comunicación, los sujetos fueron identificados como Carlos Fernando Sánchez Ortelón y Jhon Wilinton Amia López, y como se recuerda, efectivos policiales los detuvieron el último martes 12 de agosto.

En tal sentido, se conoció que ambos sujetos de nacionalidad colombiana se encuentran en calidad de detenidos en la Comisaría de Santa Rosa. Ellos esperan la pronta llegada del representante del Ministerio Público, quien realizará las diligencias de ley tras haber sido captados por pescadores cuando hacían mediciones en territorio peruano, pero sin autorización ni permisos.

Cabe mencionar que, el representante del Ministerio Público se encuentra en la ciudad de Caballococha, por lo que el viaje en deslizador hasta Santa Rosa tiene una duración aproximada de cuatro horas. Además, estarían esperando la actuación de un abogado particular o de oficio para que asuman su defensa.

Los sujetos colombianos fueron vistos por pescadores de la zona quienes dieron aviso a las autoridades peruanas sobre los actos que realizaban los topógrafos que, llevaban consigo un GPS satelital y un yate en el que se desplazaban por el río Amazonas. Estos elementos fueron incautados por la Policía Nacional y según precisó el corresponsal de Canal N, serán entregados a la Marina de Guerra del Perú, en calidad de custodia.

Colocan bandera colombiana en Santa Rosa

La intervención de estos dos ciudadanos colombianos refleja el ambiente de tensión que se ha suscitado entre Perú y Colombia. Al respecto, este lunes 11 de agosto, se reportó que el precandidato presidencial de Colombia, Daniel Quintero, izó una bandera colombiana en el distrito de Santa Rosa, ubicado en la región Loreto.

Este acto fue grabado y posteriormente publicado en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter. En dicha red social, el exalcalde de Medellín se mostró orgulloso tras colocar la bandera de su país en la localidad peruana.

"Nos quitaron Panamá, nos quitaron San Andrés. No voy a permitir que nos quiten el Amazonas. Santa Rosa es Colombia", escribió Quintero Calle en la descripción de su publicación.

De esta manera, se conoció que los topógrafos de nacionalidad colombiana que fueron detenidos el último martes 12 de agosto, en Santa Rosa, Loreto, por realizar mediciones sin permiso en territorio peruano, permanecen en la Comisaría de la zona, esperando la llegada del representante del Ministerio Público.