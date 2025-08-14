Los Olivos: Policía muere en persecución y enfrentamiento con delincuentes

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Un nuevo enfrentamiento armado entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y un grupo de presuntos delincuentes resultó en el fallecimiento de un efectivo policial en el distrito de Los Olivos.

Persecución dejó policía fallecido

Según el coronel a cargo de la intervención, la persecución inició en el Óvalo Canta Callao en donde los agentes de la comisaría de Sol de Oro, que venían llevando a cabo un operativo de control de identidad, vieron a dos personas a bordo de una motocicleta con una actitud sospechosa. Es por ello que lo efectivos decidieron intervenir a los sujetos, sin embargo, fue en ese momento que los individuos decidieron darse a la fuga y hacer caso omiso a las indicaciones de las autoridades.

De esta forma inició la persecución a la que se unieron agentes policiales de la comisaría de Laura Caller, entre ellos estaba el suboficial de segunda de la PNP Juan Carlos Díaz Chapoñán, de 27 años, quien terminó por perder la vida durante esta confrontación.

En Los Olivos, un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP), perdió la vida en un enfrentamiento con presuntos delincuentes durante una persecusión policial.



PNP lamentó fallecimiento de efectivo

El joven policía trabajaba en la comisaría en mención desde hace un año y venía brindando servicios desde hace nueve años, así lo dieron a conocer los familiares, quienes se apersonaron al centro hospitalario donde trasladaron sus restos.

"Mi hermano ha llegado en la noche a la casa, ha cenado, se ha ido a su cuarto y en la mañana ha salido, pero ya no lo he visto, solo escuche que salió. (...) En noviembre era su cumpleaños, nueve años [lleva trabajando en la policía] él ingresó cuando tenía 17 años. (...) Él siempre decía que iba a morir en su ley, le gustaba su trabajo", contó su hermana.

La PNP logró detener a uno de los sujetos que iba en la motocicleta el cruce del jirón Prensas con el jirón Talleres, en Independencia, se tratade un ciudadano de nacionalidad venezolana identificado como Jesús Alberto Chanchamire Ibarra. Mientras que su compañero logró huir, según las autoridades, herido de bala. El detenido se encuentra en la comisaría de Laura Caller y ha sido trasladado para los exámenes de ley.

A través de sus redes sociales, la Policía Nacional del Perú expresó "su profundo pesar" por el fallecimiento del suboficial de segunda PNP Juan Carlos Díaz Chapoñán, "quien en cumplimiento de su deber perdió la vida en un enfrentamiento armado en el distrito de Los Olivos". El efectivo deja a una pequeña niña de 5 años en orfandad.

De esta manera, el suboficial de la comisaría de Laura Caller viene a ser el segundo efectivo policial asesinado en medio de un enfrentamiento con presuntos delincuentes en menos de un mes, esta vez en el distrito de Los Olivos.