Terror en el Callao: Detonan artefacto explosivo en gimnasio con clientes y trabajadores

Los clientes y trabajadores de un gimnasio, ubicado en el cruce de las avenidas Lima con Quilca, en el Callao, vivieron momentos de terror tras la potente detonación de un explosivo al interior del negocio.

Detonan explosivo en gimnasio

El hecho se registró en un local deportivo en el límite con San Martín de Porres. Testigos afirmaron que un hombre ingresó al segundo piso del local para lanzar el artefacto y huir. Las cámaras de seguridad grabaron a detalle lo sucedido.

En las imágenes se observa un sujeto completamente vestido de negro y encapuchado subir hasta el segundo piso por las escaleras con el explosivo en mano, al llegar al segundo nivel lo lanza hacia las máquinas de ejercicios para huir rápidamente. En cuestión de segundos detona generando una capa de polvo que obliga a los presentes a escapar del lugar. Aunque afortunadamente no se registraron víctimas, si hubo daños materiales.

Personal de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta el lugar con personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), para realizar las primeras investigaciones para establecer las causas y responsables de este nuevo atentado contra negocios en la zona.

Dueños reciben mensajes amenazantes

Los propietarios, que tienen el negocio desde hace 12 años, denunciaron que los delincuentes se comunicaron rápidamente tras el atentado mediante mensajes amenazantes. En los textos aseguran que de no recibir una comunicación atentarán contra los dueños y clientes. Es por ello que, la PNP maneja la hipótesis de ataque por extorsión.

Los empresarios afectados fueron trasladados hasta la comisaría de Boca Negra donde realizaron la denuncia correspondiente para que la Policía Nacional del Perú inicie las investigaciones. La situación ha generado preocupación entre los comerciantes de la zona, pues temen ser los siguientes atacados.

Cabe señalar que, durante toda la madrugada y horas de la mañana, una patrulla ha permanecido en exteriores del establecimiento para resguardar el lugar ante un posible nuevo ataque. Ante ello, igualmente los comerciantes de la zona han hecho un llamado a las autoridades para que brinden mayor seguridad y tomen medidas ante el avance de la extorsión que amenaza a comerciantes, así como a transportistas en nuestra capital.

