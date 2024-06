Abogado de Pedro Castillo niega que expresidente haya intentado fugar a México: "Asilo era para su familia"

El abogado de Pedro Castillo, Luis Walter Medrano, negó que el expresidente de la República haya intentado fugar a México. En ese sentido, indicó que el pedido de asilo era netamente para su familia.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en 'Hablemos Claro', el letrado precisó que lo buscaba el exmandatario peruano era finalmente poner a buen recaudo a su esposa e hijos.

"Lo que han dicho (...) que el vehículo 'Cofre' iba a la Embajada (de México). De ahí se deduce, que es muy diferente, de que estaba buscando asilo político y no fue así. Lo que fue, es poner en buen recaudo a su esposa y a sus hijos", declaró a nuestro medio.

En otro momento, Medrano rechazó totalmente el delito por el que se le acusa a Castillo Terrones. Según precisó, no se ha probado que el expresidente haya cometido tal ilícito, puesto que todo se trataría de una inferencia.

"Es una inferencia la que se hace, esto no está probado. Nunca se ha probado (...) Hablar de golpe de Estado es fácil, pero hay que diferenciar cuando se dice que estamos frente a un golpe de Estado. frente a un delito de rebelión", señaló.

Asimismo, explicó que un golpe de Estado se lleva a cabo cuando los 'rebeldes' logran su cometido, es decir, copan todos los poderes del Estado y hacen posición de ello, por lo que no dudó en recordar que el Ministerio Público (MP) reconoció finalmente que dicho delito no llegó a concretarse aquel 7 de diciembre del 2022.

"¿Cuándo se consume un golpe de Estado? Cuando los rebeldes logran su cometido "(...) Sin embargo, cuando el intento (...) fracasa, porque así lo ha reconocido el Ministerio Público, fracasa no llega a su fin, no existe golpe de Estado (...) este no se dio, solamente se consuma cuando se logra copar todos los poderes y se toma posición del Estado", agregó.