Cristian Rivero se arrepiente de no haber tenido más hijos con Gianella Neyra: "Quería una mujercita"

11/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Cristian Rivero tuvo como invitada en su popular podcast a la empresaria Alejandra Baigorria. Durante la conversación, abordaron diversos temas, entre ellos, uno muy personal para el reconocido conductor de televisión y actor: la paternidad. Con una amplia trayectoria en la pantalla chica y una sólida relación con la actriz Gianella Neyra, se sinceró sobre sus sentimientos y reveló un profundo arrepentimiento por no haber tenido más hijos.

¿Cristian Rivero quiere tener más hijos?

Cristian Rivero, conocido por su relación estable y admirada con Gianella Neyra, compartió en su podcast un sentimiento de pesar que ha cargado durante años. Aunque ambos son padres de un niño y han mantenido su vida privada lejos de los escándalos mediáticos, El actor confesó su deseo no cumplido de haber tenido una hija.

"Todas esas cosas complicadas de la crianza, del bebé cuando recién nace, la mala noche, que se enferma, te las olvidas. Yo cuando quise uno más, quería una mujercita, ya fue muy tarde , me animé muy tarde", expresó con visible tristeza.

A pesar de este anhelo no realizado, Cristian Rivero y Gianella Neyra continúan demostrando una gran felicidad y estabilidad en su familia actual.

"Debo confesar que me arrepiento, me hubiese gustado tener una mujercita. Somos dos en casa y dos varones en casa, me hubiera gustado tener a mi princesita, y Gianella me dice 'Por algo pasan las cosas'", añadió Cristian Rivero.

Durante la entrevista, Cristian Rivero también reveló cómo Gianella Neyra jugó un papel crucial en su decisión de convertirse en padre.

Cuando la pareja se conoció, la actriz ya era madre de un niño de tres años. Cristian Rivero, quien inicialmente tenía muchas dudas y ansiedades sobre la paternidad, encontró en Gianella Neyra el apoyo necesario para dar ese importante paso.

"Tomé la decisión porque llegó Gianella a mi vida. Hasta antes, sí no lo tenía muy mapeado, no estaba muy seguro y me daba mucha ansiedad... ¿Y si no le puedo dar lo que yo quiero, y si tiene necesidad?, me pasaba de vueltas. Llega Gianella y me dice que no es tan complicado: 'Vamos, muchacho', y ya", recordó con cariño.

Otro tema que Cristian Rivero tocó durante la conversación fue el matrimonio. Reveló una anécdota conmovedora sobre cómo su hijo menor comenzó a generar nuevas conversaciones sobre el tema. "Siempre hemos hablado de ello, pero es el más pequeño quien lo desea", comentó el actor.

"Tenemos una foto de una boda de una novela en la que participamos, y él nos pregunta 'papá, ¿cuándo se casaron ustedes?' Gianella le explica que no nos casamos en la vida real, que fue parte de una historia de ficción, y le cuenta todos los detalles", explicó.

Tras conocer esta historia, el pequeño insistió en que formalizaran su unión: "Entonces nos pregunta '¿Cuándo se van a casar?' Y empieza a imaginar cómo sería la boda, creando toda una historia al respecto", relató Cristian Rivero con una sonrisa.

La historia de amor de Cristian y Gianella

Cristian Rivero y Gianella Neyra se conocieron en 2011 mientras protagonizaban la telenovela 'Lalola', emitida por Frecuencia Latina. Desde entonces, se especuló sobre una relación entre ellos, aunque ninguno confirmó los rumores para evitar la atención de la prensa.

En 2015, Cristian Rivero anunció que Gianella Neyra estaba embarazada y, más tarde ese año, nació su hijo Gaetano.

Gianella Neyra ha expresado en varias ocasiones la importancia de Cristian Rivero en su vida, destacando cómo su apoyo en momentos difíciles fue fundamental para que se enamorara de él. "Si no hubiera sido la persona que es, no me hubiera enganchado", comentó en el programa 'Estás en todas'.

Cristian Rivero ha compartido aspectos muy personales de su vida familiar y su paternidad. A través de su podcast, no solo ha revelado sus arrepentimientos y deseos no cumplidos, sino que también ha mostrado la solidez y el amor que caracteriza su relación con Gianella Neyra. A pesar de no haber ampliado su familia como deseaba, continúa siendo un ejemplo de estabilidad y felicidad en el mundo del espectáculo.