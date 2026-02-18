Brutal ataque familiar: Madre es detenida tras agredir salvajemente a su hijo en Amazonas

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un caso de violencia familiar estremeció a la población de la comunidad de Sawi Entsa, en el distrito de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, Amazonas, tras la difusión de un video donde se observa a una madre agrediendo de forma extrema a su propio hijo mejor de edad.

Los hechos ocurrieron en la noche del lunes 16 de febrero, cuando familiares alertaron a las autoridades después de que una de las hermanas grabara en secreto la supuesta agresión. En las imágenes que se han viralizado entre vecinos, se aprecia a la mujer golpeando, mordiendo y colocando su pie sobre el cuello del niño, en lo que se llega a interpretar como un intento de asfixia.

Detención y rescate de los menores

Tras recibir la denuncia, agentes del Centro de Emergencia Mujer (CEM) de Condorcanqui y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron hasta la vivienda en Sawi Entsa alrededor de las 11:00 pm y detuvieron a la presunta agresora en flagrancia. La mujer permanece bajo custodia policial mientras la Fiscalía evalúa las medidas legales correspondientes ante la gravedad de los hechos.

Los otros hermanos del menor también fueron ubicados por las autoridades y ahora están bajo la protección de profesionales especializados. Se han programado evaluaciones médicas y psicológicas para determinar el impacto físico y emocional que las agresiones pudieron ocasionar. Además, se toma la posibilidad de que los niños sean trasladados temporalmente a un albergue o refugio mientras se resuelve la situación legal de la madre.

Expertos en derecho familiar consultados señalan, que de comprobarse que el menor estuvo en riesgo de muerte o daño grave, la Fiscalía podría solicitar prisión preventiva para la acusada y una sanción severa bajo cargos de maltrato infantil agravado.

Contexto social y apoyo comunitario

Este episodio no solo ha generado rechazo en la población local, sino que también ha reavivado la preocupación por la violencia en entornos familiares y rurales. En Condorcanqui, donde comunidades indígenas enfrentan múltiples desafíos para acceder a servicios de protección y a una justicia efectiva, casos como este ponen en evidencia la urgencia de reforzar redes de apoyo social, atención psicológica y mecanismos de prevención que lleguen hasta las zonas más alejadas.

Organizaciones comunitarias y de derechos humanos señalan que, si bien la intervención de las autoridades fue rápida en esta ocasión, sigue existiendo un vacío en la atención para la convivencia familiar en el entorno amazónico.