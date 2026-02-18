Fatal accidente en Río Tambo: Agricultora pierde la vida por cuchilla desprendida de cortadora

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una trágica coincidencia se registró en el distrito de Río Tambo este martes, cuando una mujer agricultora laboraba en el campo y fue alcanzada por una cuchilla que se desprendió de una motomacheteadora, causándole la muerte.

Cuchilla se desprende de máquina e impacta mortalmente a mujer

El hecho ocurrió este martes en un terreno agrícola del centro poblado Unión, provincia de Satipo, en la región Junín. Según información preliminar, la máquina cortadora era operada por un joven de 22 años.

Si bien el accidente laboral es aun materia de investigación, se presume que este equipo habría estado en mal estado, por lo que el filo se habría desprendido, saliendo despedido por los aires a toda velocidad.

Lamentablemente, la cuchilla impactó en la zona del tórax de la agricultora de 43 años, a la altura del corazón, provocando que perdiera la vida de manera casi inmediata, pese a los intentos de auxiliarla.

Tras el grave accidente, agentes de la PNP llegaron al lugar de los hechos para realizar el levantamiento del cadáver y su posterior traslado a la morgue, para llevar a cabo la necropsia de acuerdo a ley.

El accidente laboral ocurrió en el distrito de Río Tambo, en la región Junín.

