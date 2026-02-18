Censura de Jerí constituyó una "infracción constitucional", según premier: "No sería posible una demanda competencial"

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El premier Ernesto Álvarez se pronunció luego de que el Congreso de la República aprobó la censura de José Jerí por diversos cuestionamientos en su contra. Sobre ello, precisó que dicha decisión parlamentario constituyó a una "infracción constitucional"; sin embargo, no tomarán acciones legales para evitar empeorar la situación.

Mediante una conferencia de prensa desde las instalaciones del Parlamento, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) indicó que sí ha mantenido diálogo con Jerí Oré luego de la situación vivida el último martes 17 de febrero. Según añadió, lo que correspondía era la vacancia y no la censura del expresidente.

Sobre posible demanda competencial

Es así que, Álvarez confirmó su postura en que el Congreso de la República ha cometido una "infracción constitucional" en el proceso de destitución de Jerí; ello debido a que se votó por la censura del mencionado. Al respecto, indicó que esta teoría ha sido ratificada por especialistas en el tema.

"En verdad sí, ha sido una infracción constitucional, como ya ha señalado la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y los mejores constitucionalistas del país lo que correspondía era la vacancia y no la censura, pero esto ha sido una decisión política cuya responsabilidad recae sobre el Congreso y los hechos han sido ya consumados (...)", dijo a la prensa, este miércoles 18 de febrero.

Al haberse efectuado dicha destitución, técnicamente, no habría posibilidad de presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC), puesto que hay dos escenarios potenciales. Uno de ellos es que se podría complicar la situación política del país, lo cual quieren evitar.

"No sería una buena señal que nosotros mismos profundicemos esa crisis. Técnicamente además, jurídicamente, sería discutible tendría que tener el acuerdo del Consejo de Ministros y nuestro mandato político, al igual que el del presidente, ya ha fenecido", detalló.

#EnVivo



Ernesto Álvarez señaló que la censura a José Jerí constituyó una "infracción constitucional"; sin embargo, precisó que no corresponde presentar una demanda ante el TC, ya que ello podría agravar la crisis



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/CDtkdj6nkz — Canal N (@canalN_) February 18, 2026

Sobre Plan de Seguridad Ciudadana

En otro momento, Álvarez resaltó que actualmente, existen temas importantes que atender, como la lucha contra la inseguridad ciudadana; ello en el marco del anunciado Plan de Seguridad, el cual no llegó a ser presentado por Jerí.

Según indicó, dicho plan fue diseñado no solo por ministros de Estado, sino por técnicos de cada uno de los sectores correspondientes para poner un freno a las extorsiones y criminalidad; por ello precisó que el sucesor de Jerí debe seguir los lineamientos de dicho plan y perfeccionarlo. "Para no empezar siempre de cero", detalló.

Por otro lado, el premier mencionó los decretos legislativos aprobados por el Gobierno de Jerí sobre el tema de la seguridad ciudadana; sobre ello, indicó que estos deben seguir su rumbo debido a que van a permitir a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a la Fiscalía de la Nación, llevar a los delincuentes "con mayor facilidad ante el juez para que sean condenados".

En conclusión, el titular de la PCM, Ernesto Álvarez, indicó que no corresponde presentar una demanda competencial ante la censura de Jerí; según precisó, se busca no crear más inestabilidad política,