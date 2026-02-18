Mypes exigen responsabilidad al Congreso al elegir al nuevo titular y encargado de la Presidencia de la República

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En medio de la coyuntura política, las Mypes Unidas del Perú han exigido a los congresistas que este miércoles 18 de febrero a las 6:00 p. m., tengan responsabilidad para elegir al nuevo presidente del Congreso que se hará cargo de la Presidencia de la República.

Piden estabilidad

A través de un comunicado publicado mediante las redes sociales, Mypes Unidas del Perú, pidió tomar una mejor decisión a los congresistas ante la elección de un nuevo presidente.

"Las Mypes del Perú, demandan al Congreso la mayor seriedad para designar al nuevo Presidente del Congreso, quien se encargará del Gobierno por 5 meses y tendrá la responsabilidad de llevar a cabo las elecciones en marcha debiendo garantizar que sean limpias y transparentes", indicaron.

Junto a la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería, la Asociación Peruana de Empresarios de la Belleza y Capemypex, publicaron otros comunicado.

"Exigimos la mayor responsabilidad y análisis de parte de los 130 congresistas al momento de votar. Consideramos que, debe elegirse para tan importante cargo a un o una congresista que, por su experiencia, talante democrático y su evidente conducta comprometida con el desarrollo y crecimiento de las Mypes nos de mayor estabilidad al país", exhortaron.

Comunicado Mypes

Candidatos definidos

La salida de José Jerí dejó un vacío político que el Congreso ahora debe llenar. En medio de negociaciones y reuniones reservadas, cuatro nombres suenan con fuerza: María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgard Raymundo (Bloque Democrático), José María Balcázar (Perú Libre) y Héctor Acuña Peralta (Alianza para el Progreso). Sus hojas de vida políticas hoy vuelven a ser revisadas con lupa.

María del Carmen Alva, expresidenta del Congreso, Alva fue una de las figuras más visibles durante los años de mayor choque entre el Legislativo y el Ejecutivo. Su estilo directo le ganó respaldo dentro de su bancada, pero también críticas.

Edgard Raymundo ha mantenido una línea política vinculada a propuestas de cambio estructural y mayor intervención del Estado. Desde el Bloque Democrático ha impulsado iniciativas relacionadas con derechos laborales y reformas económicas.

José Balcázar, de Perú Libre, ha sido protagonista en discusiones sobre reformas constitucionales. En el pasado, declaraciones suyas sobre la edad mínima para el matrimonio generaron fuerte rechazo público, al ser interpretadas como una apertura a uniones con menores, lo que desató críticas de diversos sectores.

Héctor Acuña ha construido su carrera desde la política regional y el ámbito educativo. Es visto como una figura más moderada dentro de Alianza para el Progreso. Sin embargo, su cercanía al liderazgo partidario y el historial de su entorno político también generan cuestionamientos.

Es ante ello, que las Mypes exigen a los congresistas tener responsabilidad al votar y elegir a un nuevo presidente del Congreso que se encargue de la presidencia de la República.