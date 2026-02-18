Famoso cantante se convertirá en abuelo: Su hija anunció su embarazo tras perder un bebé

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee, reveló su embarazo con un tierno video que publicó en su cuenta oficial junto con su pareja. La llegada de su primer hijo causó revuelo tras guardar la noticia para su entorno más cercano.

Daddy Yankee se convertirá en abuelo

Una noticia causó alegría entre la comunidad de la influencer y empresaria, Jesaaelys Ayala, quien compartió la noticia el viernes 13 de febrero a través de su cuenta oficial de Instagram.

El anunció fue compartido a través de un tierno video donde aparece junto a su pareja, Carlos Olmo; quienes aparecen en las costas de una playa y dan a conocer la noticia con una frase: "Baby coming... agosto 2026"

El anunció sorprendió a sus seguidores y ¡convierte a Daddy Yankee en abuelo por primera vez!, noticia que alegra a los fieles seguidores del reggaetonero tras la noticia compartida por la menor de sus hijas.

Según la información compartida por Jessaelys, al momento se encontraría en la octava semana de gestación. Además, de acuerdo al video, anuncian que el parto está estimado para el mes de agosto.

El anuncio fue revelado luego de que la pareja decidiera mantener la llegada de su bebé para su entorno más cercano. "Decidimos guardar este milagrito cerquita del corazón un tiempo", indicó en una publicación.

Hija de Daddy Yankee llamó a su hijo un 'bebé arcoiris'

El embarazo de Jesaaelys fue una llegada esperada por ella y su esposo. Ello, luego de que la pareja atravesara la pérdida gestacional de un primer bebé el año pasado.

Por tal razón, indicaron que esta nueva llegada sería la de un 'bebé arcoiris', aquel que nace tras la pérdida de un hijo anterior y representa la llegada de esperanza tras la partida del primer ser querido.

La influencer decidió mantener la noticia en reserva hasta asegurar que el embarazo cuente con un adecuado estado de salud. Asimismo, compartió una imagen de un control prenatal para monitorear el avance de la gestación.

Hasta el momento Daddy Yankee no ha compartido su reacción pública ante la llegada de su primer nieto, manteniendo una postura en reserva ante la noticia que lo convierte en abuelo.

Por su parte, la madre, Mireddys González, expresó de forma pública su alegría por la noticia compartida por la pareja.

