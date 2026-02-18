RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
A través de Tik Tok

José Jerí se despide del cargo tras censura: "Me voy con el corazón lleno y en paz"

El expresidente de la República, José Jerí, compartió un video donde se despide de la Presidencia tras permanecer cuatro meses en el cargo. "Desde mi escaño seguiré trabajando por el Perú", escribió.

José Jerí se despide del cargo
José Jerí se despide del cargo (Composición Exitosa)

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 18/02/2026

El expresidente de la República, José Jerí, uso su plataforma de Tik Tok para despedirse del cargo con un video que reúne momentos de su Gobierno. Acompañado con un mensaje, resalta que su estadía en el cargo no fue sencillo pero que "cada paso se dio con convicción". Además, resaltó que continuará trabajando por el Perú desde su escaño.

José Jerí se despide con video en Tik Tok

Fiel a su estilo comunicacional, José Jerí uso su cuenta oficial de Tik Tok para compartir un video que refleja su estadía en el cargo como presidente de la República.

En un video de 1 minuto resalta momentos en los cuales ejerció el cargo tras la vacancia de Dina Boluarte el pasado 10 de octubre del 2025. El exjefe de Estado ocupó el cargo por un plazo de cuatro meses. 

"Servir al Perú fue y seguirá siendo un honor. Me voy con el corazón lleno y en paz. No es sencillo resolver en meses lo que lleva décadas pendiente, pero cada paso se dio con convicción, responsabilidad y entrega", se lee en la descripción del video.

@josejeriore Servir al Perú fue y seguirá siendo un honor 🇵🇪 Me voy con el corazón lleno y en paz. No es sencillo resolver en meses lo que lleva décadas pendiente, pero cada paso se dio con convicción, responsabilidad y entrega. Dejamos encaminado nuestro encargo más firme: garantizar elecciones limpias y transparentes, y seguir fortaleciendo la seguridad como base de un país con orden y futuro. Me quedo con el cariño de la gente en cada calle y en cada región que recorrí, y también con la deuda de llegar a quienes no pude visitar. Desde mi escaño seguiré trabajando por el Perú que soñamos: un Perú seguro y digno para todos. Gracias por tanto. Nos vemos pronto. #parati #Viral #fyp #peru🇵🇪 #joséjerí ♬ Epic Inspiration - Kidmada

Noticia en desarrollo...

