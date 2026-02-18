Polémica se desata en México por la aparición de "therians" en textos escolares de primaria

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una inesperada polémica se ha instalado en México tras la difusión de ilustraciones en los libros escolares de la Nueva Escuela Mexicana, que algunos usuarios en redes sociales interpretaron como referencias directas a la llamada "ideología therian".

El término se asocia a una subcultura juvenil que afirma identificarse espiritualmente con diversos animales, fenómeno que ha ganado visibilidad y, sobre todo, amplia discusión y preocupación en plataformas digitales.

Las imágenes corresponden al libro Proyectos Comunitarios de tercer grado, donde se observa a niños con máscaras y colas de animales en un entorno urbano. El material pedagógico propone reflexionar sobre la movilidad de la fauna y diseñar pasos de animales en la comunidad.

Sin embargo, la coincidencia con la popularidad de la tendencia "therian" en redes sociales llevó a que se interpretara como una especie de inclusión ideológica en los textos escolares.

Polémica educativa 📚🦊🐶



El despido de Marx Arriaga, creador de los nuevos libros de texto de la SEP, desató un debate en redes tras incluir la ideología Therian en los materiales educativos. pic.twitter.com/PSgDIUNR82 — Salvador Iglesias Jr (@Javisness) February 18, 2026

La controversia se amplificó por el contexto político: la salida de Marx Arriaga Navarro, exdirector de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ocurrida apenas días antes de que se viralizaran las imágenes. Arriaga fue una figura clave en la reforma educativa y en la elaboración de los nuevos materiales, lo que alimentó especulaciones sobre la intencionalidad de los contenidos.

Coincidencia de factores

La aparición de estas ilustraciones, la creciente visibilidad de la subcultura "therian" y la destitución de Arriaga se cruzaron en el mismo momento, generando un terreno fértil para la polémica.

En redes sociales, críticos señalaron que los libros podrían estar transmitiendo mensajes ocultos, mientras que defensores de la reforma educativa insistieron en que se trata de un ejercicio didáctico sobre convivencia con la fauna.

Ilustraciones buscarían dar reflexión sobre la movilidad animal en entornos urbanos.

El apartado donde aparecen los dibujos está titulado "La vida en movimiento" y busca que los estudiantes identifiquen cómo se desplazan los animales y reflexionen sobre la necesidad de pasos de fauna. No se menciona el término "therian" ni se hace referencia a identidades humanas vinculadas a animales. El objetivo pedagógico es fomentar la empatía hacia la fauna y el cuidado del entorno.

La polémica refleja cómo la viralidad y las coincidencias políticas pueden distorsionar el sentido de materiales escolares. La salida de Arriaga y la tendencia juvenil "therian" amplificaron la controversia, aunque el contenido real responde a objetivos educativos. El episodio muestra la tensión entre la reforma educativa mexicana y la percepción pública, en un momento en que la confianza en las instituciones se encuentra bajo escrutinio.