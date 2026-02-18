Ernesto Álvarez tras censura de José Jerí: "Nos encontramos en funciones, no podemos dejar acéfalos los ministerios"

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El primer ministro Ernesto Álvarez Miranda se refirió esta mañana sobre cuál es la situación de los ministros de Estado que todavía conforman su Gabinete Ministerial, a casi 24 horas de que el Congreso censurara a José Jerí Oré como titular de la Mesa Directiva del Parlamento y, por ende, como presidente encargado del Perú.

Como es de conocimiento, al promediar las 7:30 p. m. del martes 17 de febrero, el ahora exmandatario abandonó Palacio de Gobierno para dar paso a quien será su sucesor en el cargo. Dicha elección, donde participarán María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgar Reymundo (Bloque Democrático Popular), Héctor Acuña (Honor y Democracia) y José María Balcázar (Perú Libre), se llevará a cabo desde las 6:00 p. m. de hoy, miércoles 18 de febrero.

Ministros continúan en funciones

En declaraciones a los medios de comunicación desde el Congreso de la República, el presidente del Consejo de Ministros despejó la duda, al confirmar que su equipo de ministros se encuentran en funciones, hasta que él (Álvarez) renuncie, lo hagan lo propio los funcionarios a cargo de las carteras ministeriales.

"El presidente de la república, a partir no de la notificación, que es un mero hecho administrativo, si no a partir de la votación, del recuento de votos, de la declaración de Fernando Rospigliosi de que el cargo está vacante, el presidente de la república ya no está en funciones. Cosa diferente sucede con los ministros, que como estamos a cargo de carteras ministeriales o de sectores administrativos del Estado, tenemos la obligación de mantener en funcionamiento esos sectores", explicó.

Sobre las razones que propiciaron la destitución de José Jerí con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, Álvarez Miranda sostuvo que a la fecha "no hay indicio de delito" en las carpetas fiscales que agrupa el caso 'Chifagate'; es decir, por sus reuniones extraoficiales con los empresario chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.

¿Cómo se elegirá al sucesor de José Jerí?

En el marco de las elecciones convocadas por Fernando Rospigliosi, el procedimiento se sustenta en el artículo 12 del Reglamento del Congreso, teniendo en cuenta las siguientes reglas:

Leídas las listas de candidatos propuestas, la Mesa Directiva invita a dos congresistas para que oficien de escrutadores y vigilen el normal desarrollo del acto electoral. Los escrutadores firmarán las cédulas de votación. Reabierta la sesión, el presidente deposita su voto en el ánfora, luego lo harán los demás miembros de la Mesa y los congresistas escrutadores, y de inmediato se invitará a los demás congresistas a depositar sus cédulas de votación, ordenando que se les llame por su apellido en orden alfabético. Terminado el llamado a votar, el presidente realiza el escrutinio, voto por voto, ayudado por los congresistas escrutadores, dando lectura a cada cédula sufragada. Terminado el escrutinio, el presidente proclama miembro electo de la Mesa Directiva al candidato de la lista que haya logrado obtener un número de votos igual o superior a la mayoría simple de congresistas concurrentes. Si ninguna lista obtiene la mayoría simple se efectuará, siguiendo el mismo procedimiento, una segunda votación entre las dos listas con mayor número de votos, proclamándose al candidato de la lista que obtenga mayor votación.

Finalmente, el candidato elegido presta juramento y asume sus funciones de inmediato. El presidente electo lo hará ante el presidente de la Mesa que presidió el acto electoral.