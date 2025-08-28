Designan a Fredy Hinojosa como jefe de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental: Reemplazará a Santiváñez

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

La Presidencia de la República designó a Fredy Hinojosa Angulo como nuevo jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, en reemplazo de Juan José Santiváñez.

Como se recuerda, tras su censura a manos del Congreso en marzo último, el gobierno de Dina Boluarte lo nombró titular de la mencionada oficina a mediados del pasado mes de abril, cargo que ocupó hasta la última semana cuando asumió el puesto de ministro de Defensa.

Continúa ligado a la presidenta

Al promediar el mediodía del jueves 28 de agosto, se conoció la designación del también exvocero presidencial, quien asumió el cargo en mayo del 2024 y su última pronunciamiento ante los medios de comunicación fue el pasado 1 de febrero.

De acuerdo con la resolución firmada por Yazmin Ivonne Meléndez Fiestas de Galdo, jefe encargada de la Oficina General de Recursos Humanos del Despacho Presidencial, Hinojosa Angulo asume la encargatura del puesto con eficacia anticipada a partir del lunes 25 de agosto.

(Noticia en desarrollo...)