Ahora Nación dividido: diputados votarán a favor y en contra de censurar a Astudillo pese a acuerdo de bancada

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Cámara de Diputados debatirá próximamente la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo. La iniciativa, impulsada por la bancadas como Juntos por el Perú ante el incremento de la inseguridad, expuso una evidente fractura dentro de la agrupación parlamentaria Ahora Nación.

Para lograr la destitución del funcionario se requieren 66 votos favorables. Por ello, las diferentes agrupaciones opositoras ya concentran 64 votos asegurados, no obstante, los diez legisladores de Ahora Nación serán los que definirían el futuro político del integrante del Gabinete Ministerial del Gobierno.

Acuerdo mayoritario rechaza destituir al titular del Interior

El legislador José Marcelo Salazar confirmó que su grupo parlamentario acordó por mayoría absoluta no respaldar la moción. En declaraciones a la prensa, el diputado aseveró que respetan la decisión de manera interna, justificando que "en la medida de que han pasado dos meses de la gestión" no existen faltas éticas.

"En relación al tema de la censura hemos llegado a un acuerdo por mayoría en bancada que no vamos a apoyar dicha moción. Es algo que respetamos", señaló Salazar.

Para reforzar la postura oficial de la bancada, el diputado Ángel Meneses cuestionó la viabilidad de la medida opositora. El legislador manifestó textualmente que:

"Nuestra propuesta es justamente garantizar la constitucionalidad bajo los criterios de razonabilidad, los tiempos para una censura no se ajustan a los criterios reales y objetivos con las cuales tenemos que evaluar a un ministro", manifestó Meneses.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | José Marcelo, diputado de Ahora Nación, confirmó que su bancada no respaldará la moción de censura impulsada contra el ministro del Interior, César Astudillo. "Hemos llegado a un acuerdo por mayoría", aseveró. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 552 SD - 774 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) September 29, 2026

Sin embargo, mientras algunos integrantes del partido Ahora Nación exigen la salida del ministro Astudillo por la ineficacia operativa frente a la criminalidad en las calles, el líder Alfonso López Chau y el diputado Harvey Colchado rechazaron una remoción inmediata argumentando que esto afectaría la reforma policial.

Indira Huilca y Jair Manrique desafían la directiva de su partido

Pese a la decisión adoptada por el grupo, la diputada Indira Huilca anunció públicamente su voto a favor de la censura. Mediante su cuenta en 'X', argumentó que el alto funcionario "manifiesta incapacidad de liderazgo y falta de idoneidad", y aseguró que las políticas del ministro no apuntan a la reducción de la 'grave violencia armada'.

La parlamentaria criticó duramente la postura de sus propios colegas sobre los esperados cambios en las fuerzas armadas. Según indicó que, frente a la presencia del fujimorismo y a los ascensos policiales, exigió a sus colegas ejercer un control político con la más alta responsabilidad democrática.

"Para algunos de mis colegas es pronto y están dispuestos a otorgar un plazo para exigir resultados. Para otros, en la decisión de no censurar al Ministro, pesa una expectativa sobre los ascensos policiales y lo que estos podrían significar como recambio en la institución. Con el fujimorismo, no caben tales expectativas.", mencionó Huilca textualmente.

Mi voto será a favor de la censura al Ministro César Astudillo. Lo expresado en la moción sintetiza el desempeño del Ministro: "manifiesta incapacidad de liderazgo y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo". Creo que esas dos características nadie las puede refutar. Ahora Nación no promovió esta censura y la posición mayoritaria en el grupo es no apoyarla. Mi postura disidente la he expresado con claridad dentro de la bancada: las decisiones de la actual gestión en Interior no apuntan ni a la reducción de la violencia armada, ni a reprimir con firmeza la actuación de las bandas criminales que asolan al país. Esas cifras tampoco se pueden refutar. Para algunos de mis colegas es pronto y están dispuestos a otorgar un plazo para exigir resultados. Para otros, en la decisión de no censurar al Ministro, pesa una expectativa sobre los ascensos policiales y lo que estos podrían significar como recambio en la institución. Con el fujimorismo, no caben tales expectativas. Frente a una fuerza antidemocrática, debemos ejercer el control político con la más alta responsabilidad. Si otorgamos un plazo para esperar resultados, debe ser porque confiamos en que la ruta trazada nos llevará a esos resultados. No es el caso. Lo que espera la ciudadanía es un rol de oposición firme, sustantivo y sustentado en función del interés nacional. — Indira Huilca (@IndiraHuilca) September 29, 2026

A esta notoria disidencia se sumó el otro diputado Jair Manrique, quien también adelantó que apoyará la remoción. Aunque enfatizó que esta votación sería una evaluación directa al Gobierno calificándola como "desaprobatoria".

"No firmé la moción porque considero prudente dar un plazo razonable antes de juzgar una gestión. Pero si hoy corresponde evaluarla, mi balance es desaprobatorio y los motivos sobran. Por ello votaré a favor de censura del ministro Astudillo.", menciónó el diputado por Ahora Nación.

La censura al ministro del Interior va más allá de su nombre: es también una evaluación al Gobierno y a su respuesta frente a la delincuencia. No firmé la moción porque considero prudente dar un plazo razonable antes de juzgar una gestión. Pero si hoy corresponde evaluarla, mi balance es desaprobatorio y los motivos sobran. Por ello votaré a favor de censura del ministro Astudillo. Es una decisión compleja. Existen argumentos válidos de ambos lados, incluso dentro de mi propia bancada. Espero que, cualquiera sea el resultado, este sea un punto de partida para recuperar consensos y poner al país por delante. — Jair Manrique - Diputado (@jairahora27) September 29, 2026

Senadoras Ruth Luque y Mirtha Vásquez se oponen al acuerdo de bancada

Frente a la actual crisis de inseguridad ciudadana, la senadora Ruth Luque exigió la salida del alto funcionario por carecer de estrategias que logren reducir los altos índices de criminalidad organizada en el país.

"La extorsión, el sicariato y el crimen organizado requieren reforma policial, inteligencia, investigación criminal, fortalecimiento del sistema de justicia y una política penitenciaria eficaz. Pero precisamente por la gravedad del problema también debe existir responsabilidad política por la conducción y los resultados.", mencionó la senadora Luque en su cuenta de 'X'.

Se viene planteado distintos argumentos para sostener la permanencia del ministro del Interior. Algunos consideran que debe otorgársele un plazo razonable para mostrar resultados; otros señalan que cambiar ministros no resolverá la inseguridad; y también advierten que su salida,... — Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) September 29, 2026

A esta postura se sumó la senadora Mirtha Vásquez, quien consideró que existen motivos suficientes para respaldar la destitución como un llamado de atención urgente al Ejecutivo. La parlamentaria cuestionó severamente que el titular del sector no muestre avances durante su reciente citación en sesión reservada ante el Congreso.