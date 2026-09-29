Ahora Nación no respaldará censura contra ministro César Astudillo: "Hemos llegado a un acuerdo por mayoría en la bancada"

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

José Marcelo, diputado de Ahora Nación, confirmó que su bancada no respaldará la moción de censura impulsada contra el ministro del Interior, César Astudillo. "Hemos llegado a un acuerdo por mayoría", aseveró.

Ahora Nación no apoyará moción de censura contra el ministro del Interior

En declaraciones a la prensa, el parlamentario de oposición dio a coonocer la postura final del partido político que integra respecto a la medida que busca la destitución del integrante del Gabiente Ministerial que preside Luis Galarreta.

"No se ha tocado hoy ese tema en la reunión para nada, más bien ha sido uan cuestión bastante técnica en relación al pedido de facultades. Sin embargo, en relación al tema de la censura hemos llegado a un acuerdo por mayoría en bancada que no vamos a apoyar dicha moción. Es algo que respetamos", señaló.

En esa línea, agregó que "en la medida de que han pasado dos meses de la gestión del ministro" no consideran que haya la existencia de alguna falta ética ni moral.

Además, al ser consultado si es que todos los diputados de la organización política han decido ello, Marcelo afirmó que "eso es algo que entiendo va a desarrollarse en el transcurso de hoy o mañana" para "evauar si es que hay un voto de disidiencia", pero remarcó que "en mayoría se ha decidido no apoyar la censura".

Por otro lado, sobre la delegación de facultades extraordinarias que ha solicitado el Poder Ejecutivo al Congreso, el parlamentario señaló que al mediodía de este martes, 29 de septiembre "para definir este tema". "Aún es muy pronto para cerrarlo", puntualizó.

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