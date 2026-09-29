Donald Trump dispone que su administración califique la inteligencia artificial como "superinteligencia"

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva para sustituir el término "inteligencia artificial" por "superinteligencia" en las comunicaciones oficiales del Gobierno federal y que encarga establecer además una definición oficial para este nuevo concepto.

Nueva directiva ejecutiva y estrategia para la adopción de la superinteligencia

La orden, que busca mejorar la imagen de la IA en un momento en que las críticas contra esta industria van en aumento en Estados Unidos, obliga a los departamentos y agencias federales a utilizar "superinteligencia" y las siglas "SI" en su correspondencia, comunicaciones públicas y documentos de política, y les indica que dejen de utilizar "inteligencia artificial" e "IA".

Esta disposición busca restructurar la narrativa institucional en un contexto marcado por la proximidad de las elecciones legislativas, donde el debate público sobre los riesgos de los sistemas automatizados y el impacto ambiental de los centros de datos ha cobrado un peso significativo.

Además, encargó al Consejo de Asesores Presidenciales de Ciencia y Tecnología proponer una definición federal de "superinteligencia" y determinar qué nuevas acciones ejecutivas serían necesarias para aplicarla.

🇺🇸🇨🇳 Trump sobre el cambio de nombre de la IA a SI:



"Superinteligencia, o SI, y ese es el nombre oficial en Estados Unidos. Voy a firmar una orden ejecutiva muy poderosa.



Hablé con el presidente Xi. Le encanta.



No queremos oír "artificial" porque no es artificial. Es muy... pic.twitter.com/pcNth24q9U — El Ojo (@ElOjoEn) September 29, 2026

Alianzas con el sector tecnológico y modernización de servicios federales

La Casa Blanca situó estas medidas dentro de una estrategia para acelerar el uso de sistemas avanzados en áreas como la investigación científica, la medicina, la energía y la industria, manteniendo una postura contraria a la imposición de regulaciones estrictas para competir directamente con potencias como China.

En ese contexto, el mandatario sostuvo una reunión de trabajo con los máximos ejecutivos de las principales firmas tecnológicas del país para abordar la seguridad de los avances y la expansión de la infraestructura necesaria para sostenerlos.

Al término del encuentro, Trump firmó junto a los líderes de las seis mayores tecnológicas estadounidenses involucradas en el desarrollo de la IA -Sundar Pichai (Google), Elon Musk (XAI), Dario Amodei (Anthropic), Mark Zuckerberg (Meta) y Jensen Huang (Nvidia)- un acuerdo voluntario para reforzar la seguridad de la IA mediante controles internos para vigilar capacidades y comportamiento de los modelos (especialmente frente a riesgos como ciberataques), evaluaciones de riesgos y revisiones externas.

En ese sentido, Donald Trump reafirmó el compromiso de su Gobierno de impulsar la modernización de los servicios públicos en línea apoyados por esta tecnología, asegurando que el paso a la superinteligencia permitirá a los ciudadanos gestionar trámites y prestaciones de manera más eficiente.