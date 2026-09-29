Avanza País expulsa a exsecretario nacional por falso apoyo a Carlos Bruce: ratifican respaldo a Allison

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través del documento oficial publicado estemartes, el Comité Ejecutivo Nacional del partido Avanza País anunció el inicio formal de un procedimiento de expulsión contra el señor Armando Martín Barrantes.

La decisión fue adoptada tras difundirse un video donde Barrantes afirma, de manera falsa según el partido, que la agrupación respalda la candidatura de Carlos Bruce a la Municipalidad de Lima, en lugar de apoyar a Francis Allison. La dirigencia precisó que Barrantes actúa a título estrictamente personal y no representa a ninguna base.

Además, recalcaron que no ejerce cargos dirigenciales, tras cesar sus funciones hace varios meses luego de las últimas Elecciones Generales. El comunicado acotó además que Barrantes fue subalterno de Carlos Bruce durante su gestión como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Avanza País anunció que remitirá al órgano disciplinario del partido el caso de Armando Martín Barrantes, luego de que difundiera un video en el que, según la agrupación, afirmó de manera falsa que la organización respalda la candidatura de... pic.twitter.com/yh2YXS6fr8 — Exitosa Noticias (@exitosape) September 30, 2026

Denuncias por presunta manipulación económica

Las reacciones no se hicieron esperar. Francis Allison se pronunció en sus redes sociales, asegurando que el candidato de Somos Perú, Carlos Bruce, habría "contratado" a Barrantes con el propósito deliberado de emitir estas afirmaciones para confundir al electorado. Esta acusación fue respaldada en un mensaje junto al presidente del partido, Aldo Borrero, y el secretario general, Luis Flores, quienes ratificaron su apoyo unánime al candidato.

En esa línea, el comunicado institucional incluyó una crítica a presuntas prácticas adversarias. El texto señala que "lamentan la existencia de actores políticos que se valen de la precaria situación económica de algunos ciudadanos para manipularlos en función de sus propios intereses". Avanza País calificó estos actos como tácticas que degradan la política.

@francisallison.pe Carlos Bruce no acepta la caída de su candidatura y, en su desesperación, intenta dañarme con actos que dejan claro que es una persona sin ética ni valores. Seguimos avanzando a toda marcha. Gobernar es proteger ♬ original sound - Francis Allison Oyague

Cohesión interna frente a la desinformación

Para disipar rumores sobre divisiones internas, otros líderes de la agrupación manifestaron su postura pública. En diálogo con Exitosa, el candidato a la alcaldía de La Molina por Avanza País, Sergio Castromonte, abordó el incidente.

Castromonte respaldó la medida disciplinaria contra Armando Barrantes y ratificó su apoyo incondicional hacia Francis Allison. El postulante distrital garantizó que el partido mantiene una línea de cohesión y respalda de manera unánime su candidatura limeña.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅| El candidato a la alcaldía de La Molina por Avanza País, Sergio Castromonte, se pronunció sobre la expulsión de Armando Barrantes, secretario general del partido, tras revelarse un video que respalda a Carlos Bruce. En ese sentido, ratificó su respaldo a... pic.twitter.com/1MIZWHKFbT — Exitosa Noticias (@exitosape) September 30, 2026

Así, este episodio evidenció el alto nivel de tensión en la campaña municipal capitalina, ya en su semana final. La rápida acción disciplinaria y el posterior respaldo de sus dirigentes reflejan el intento de la agrupación por blindar a su candidato frente a presuntas estrategias externas de desinformación política.El caso expone las fricciones y controversias entre los principales competidores que buscan el control del sillón municipal.