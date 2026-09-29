Crédito Suplementario: Keiko Fujimori asegura que proyecto llegará al Congreso esta semana

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

Ante los riesgos que supone la pronta llegada de los efectos del fenómeno El Niño, la presidenta Keiko Fujimori aseguró que el proyecto para solicitar un crédito suplementario por S/8,000 millones, será presentado al Congreso de la República en los próximos días.

Inversión presupuestal urgente frente al impacto de El Niño

La jefa de Estado enfatizó la necesidad crítica de garantizar la disponibilidad de recursos económicos para respaldar las labores preventivas e intervenciones de infraestructura en las zonas con mayor nivel de vulnerabilidad del país. Asimismo, la mandataria argumentó que la magnitud de los eventos climáticos previstos exige una respuesta presupuestal inmediata por parte de las distintas entidades del Gobierno Central.

"Este fenómeno va a ser categorizado de extraordinario, es un Mega Niño que me parece que es un riesgo enorme para nuestro país, por eso es tan importante invertir en estos momentos. Además, esta semana tambien debe estar llegando el pedido de crédito suplementario porque necesitamos invertir muchísimo en nuestro país de cara a la situación", indicó la mandataria.

En ese sentido, la titular del Ejecutivo remarcó que la pronta tramitación y aprobación de dicha propuesta en la agenda del Parlamento resultará determinante para dar soporte a las iniciativas destinadas a reducir los daños causados por las precipitaciones e inundaciones.

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Asignación de recursos al sector agrario y labores de descolmatación

En el marco de estas medidas de preparación, el Gobierno solicitará al Congreso un crédito suplementario de aproximadamente S/8,000 millones, destinado a respaldar integralmente el financiamiento de diversas actividades que actualmente se encuentran en plena ejecución a nivel nacional, según confirmó el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli.

Esta solicitud presupuestal abarcará diferentes frentes de acción operativa en el campo, entre los cuales se contempla destinar un total de S/150 millones directamente a los núcleos ejecutores, una partida orientada a que los propios agricultores puedan concluir oportunamente las labores de limpieza y descolmatación en los canales y drenes que permanecen obstruidos.

De igual forma, el titular de la cartera ministerial precisó que cerca de S/500 millones de dicho crédito suplementario irán dirigidos de manera exclusiva a sostener las estrategias de respuesta e infraestructura preventiva directamente relacionadas con la contención del fenómeno de El Niño.

En ese sentido, Keiko Fujimori ratificó la prioridad del Poder Ejecutivo de formalizar esta semana la presentación de la propuesta ante el Parlamento para asegurar las partidas que protegerán al sector agrícola y a las zonas vulnerables.