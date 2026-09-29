José Antonio Chang: Cámara de Diputados dará cuenta de la moción de interpelación contra el ministro de Educación en el Pleno del 1 de octubre

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados acordó en su sesión de este martes 29 de septiembre, que se dará cuenta de la moción que propone interpelar al ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, en el Pleno del jueves 1 de octubre.

Como se recuerda, el pasado 21 de septiembre, la bancadas de Juntos por el Perú, Partido Cívico Obras y Ahora Nación, presentaron el texto acusatorio que propone la interpelación del miembro del Gabinete Ministerial por serios cuestionamientos a su gestión.

Pliego interpelatorio es de 44 preguntas

De acuerdo con el pliego interpelatorio presentado por las bancadas de oposición, el texto contiene 44 preguntas relacionadas a la crisis en la Universidad Nacional de Ucayali, el presunto hostigamiento sexual del superintendente de la Sunedu, la idoneidad en designaciones y nombramiento en el sector.

Así como, la política del sector respecto a la educación superior universitaria, la reglamentación de la Ley 32581, Ley que garantiza el pago de la pensión para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes del Perú, entre otras.

"Interpelar al ministro de Educación, señor José Antonio Chang Escobedo, para que concurra ante el Pleno de la Cámara de Diputados y responda el pliego interpelatorio de 44 preguntas que forma parte integrante de la presente moción, de conformidad con los artículos 102-B y 131 de la Constitución Política del Perú; el literal b del artículo 7, el literal c del artículo 99 y los artículos 9 y 154 del Reglamento de la Cámara de Diputados", puntualiza el texto.

Procedimiento de la interpelación

Según el Reglamento de la Cámara de Diputados, la moción se presenta con no menos del 15 % del número legal de legisladores, la cual debe contener el respectivo pliego interrogatorio, este se da cuenta en el Pleno y se evalúa su admisibilidad en la siguiente sesión plenaria.

De admitirse la moción - se requieren 33 firmas - se fija el día y hora para la presentación del ministro interpelado. Cabe señalar que, la Junta de Portavoces o el Consejo Directivo del Congreso acuerda el tiempo y las reglas del debate.

En ese sentido, la concurrencia del ministro no puede ser antes del tercer día ni luego del décimo de admitida la moción. El ministro de Estado responde el pliego y de no convencer a la representación nacional, pueden optar por la censura.

De esta manera, José Antonio Chang podría ser el segundo ministro interpelado en el Congreso, tras César Astudillo en el Interior, quien ese mismo día podría dejar el Gabinete si los diputados aprueban su censura en medio de la grave crisis de inseguridad ciudadana que cobra la vida de seis personas al día.