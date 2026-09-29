Presidenta Keiko Fujimori respalda gestión de César Astudillo ante moción de censura en Congreso

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

Ante la pronta moción de censura contra César Astudillo a debatirse este jueves en el Congreso, la presidenta Keiko Fujimori expresó respaldo hacia su gestión al mando del Ministerio del Interior, afirmando que espera a que las bancadas puedan reconsiderar su perspectiva.

Respaldo del Ejecutivo a la labor en el sector Interior

La jefa de Estado defendió públicamente la trayectoria del titular de la cartera del Interior y destacó la importancia de mantener la estabilidad institucional para no interrumpir las acciones operativas en curso. Asimismo, apeló a la reflexión de la representación parlamentaria antes de la votación de la medida.

"Quiero expresar todo mi respaldo al ministro Astudillo, a un héroe nacional a una persona que sabe perfectamente lo que es enfrentarse a un enemigo y yo creo, considero que quizás la bancada más radical a la que se obstruye a todo lo que el Gobierno señala y es quien a pedido la censura votará en contra de el pero el resto de grupos políticos yo espero se priorice el valor que tiene el ministro Astudillo", señaló la mandataria.

En esa misma línea, la jefa de Estado enfatizó que el trabajo articulado entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo es clave para no frenar los avances alcanzados en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado a nivel nacional.

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Expectativa ante el debate parlamentario y estabilidad del sector

La discusión de la moción de censura programada en la agenda del Pleno del Congreso mantiene en expectativa al Poder Ejecutivo, desde donde se busca mantener la continuidad de las estrategias de seguridad actualmente en marcha.

Asimismo, desde el Gobierno se considera indispensable sostener el liderazgo operativo al mando del Ministerio del Interior para consolidar las intervenciones ejecutadas por la Policía Nacional en las zonas de mayor incidencia delictiva.

De este modo, el Ejecutivo confía en que las diversas agrupaciones parlamentarias realizarán una evaluación ponderada de las acciones desarrolladas por el sector Interior antes de definir su postura en la votación del Pleno.

En ese sentido, Keiko Fujimori ratificó la confianza del Gobierno en la gestión de César Astudillo y reafirmó la importancia de priorizar la estabilidad institucional del Ministerio del Interior frente a la moción de censura en el Congreso.