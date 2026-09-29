FIFA acusa a UEFA de "desinformación" por proyecto de Infantino y disputa llega a los tribunales

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La FIFA acusó a la UEFA de realizar una campaña de desinformación contra su presidente, Gianni Infantino, en medio de una disputa judicial relacionada con el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), iniciativa que buscaba trasladar derechos comerciales de los principales torneos del organismo a una nueva empresa.

FIFA responde a pedido de UEFA

El conflicto llegó a un tribunal federal de Florida luego de que la UEFA solicitara acceso a documentos y testimonios vinculados con FIFA Forward Enterprise. Según Reuters, el organismo europeo pretende utilizar esa información en una posible denuncia penal que prepara en Suiza contra Infantino y otros involucrados.

La FIFA rechazó las acusaciones de la UEFA y pidió al tribunal estadounidense que no autorice la solicitud de obtención de pruebas. El organismo sostuvo que el expediente presentado por la UEFA contiene afirmaciones que considera falsas o engañosas sobre la propuesta y la actuación de Infantino.

"Con ninguna base, la UEFA sugiere que el señor Infantino buscaba beneficiarse personalmente de la propuesta FFE", señaló la FIFA.

La federación también afirmó que el proyecto FIFA Forward Enterprise debía recibir autorización de las asociaciones miembro y del Consejo de la FIFA, además de estar sometido a la supervisión de ambos órganos. El organismo negó así que Infantino hubiera actuado al margen de los mecanismos establecidos internamente.

La UEFA había cuestionado previamente la forma en que fue elaborado el proyecto. El organismo europeo sostuvo que Infantino desarrolló la propuesta junto con un grupo reducido de asesores e inversores, sin consultar de manera suficiente al Consejo de la FIFA, las confederaciones regionales y las asociaciones miembro.

🚨 ÚLTIMA HORA I La FIFA presenta un documento judicial en Estados Unidos en el que acusa a la UEFA



📃 En el documento le acusa de intentar influir en las elecciones presidenciales de la FIFA del próximo mes de febrero al difundir "desinformación" en contra de Gianni Infantino... pic.twitter.com/37uo3Sp9tz — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 29, 2026

La disputa por los US$20.000 millones

Otro punto central está relacionado con la valoración económica de FIFA Forward Enterprise. La propuesta contemplaba que inversores privados aportaran US$4.200 millones a cambio de una participación en la empresa, cuya valoración inicial fue situada en aproximadamente US$20.000 millones.

La UEFA consideró que esa cifra subestimaba los derechos comerciales de la FIFA y cuestionó que el valor no hubiera sido determinado mediante una subasta abierta ni comprobado por un tasador independiente. Estas afirmaciones forman parte de los argumentos presentados por el organismo europeo ante la justicia estadounidense.

El proyecto FIFA Forward Enterprise fue abandonado en julio después de recibir oposición de varias confederaciones, entre ellas la UEFA, Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol. El rechazo generó además nuevas demandas para revisar los mecanismos de gobierno y toma de decisiones dentro de la FIFA.

En los últimos días, Infantino propuso una revisión externa e independiente de los procesos de decisión de la FIFA, mientras continúa la discusión sobre el manejo del proyecto FFE. La disputa entre FIFA y UEFA permanece abierta y ahora incluye actuaciones judiciales en Estados Unidos relacionadas con la propuesta abandonada.