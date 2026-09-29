ERM 2026: Colegios que serán locales de votación deberán estar a disposición de la ONPE desde el viernes 2 de octubre

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

A cinco días de celebrarse las elecciones regionales y municipales 2026, el Ministerio de Educación (Minedu) confirmó que aproximadamente 10 728 colegios de todo el país se convertirán en locales de votación para la jornada democrática que se celebrará este domingo 4 de octubre.

En ese sentido, la cartera que preside José Antonio Chang señaló que, las direcciones y gerencias regionales de Educación (DRE y GRE), así como las unidades de gestión educativa local (UGEL), deberán garantizar la disponibilidad oportuna de las instituciones educativas públicas y privadas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a fin de asegurar el adecuado desarrollo de la justa electoral.

📢 #COMUNICADO N.° 11-2026-MINEDU



Respecto al desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para este domingo 4 de octubre, el Ministerio de Educación comunica lo siguiente. pic.twitter.com/1jKBNKdYZf — Ministerio de Educación (@MineduPeru) September 29, 2026

Colegios se preparan para recibir a votantes

En el marco de los nuevos comicios electorales, desde el Minedu anunciaron que los colegios que funcionarán como centros de votación, deberán estar disponibles desde las 4:00 p. m. del viernes 2 hasta las 6:00 p. m. del lunes 5 de octubre para permitir la "instalación, desarrollo y cierre del proceso electoral".

Con referente a las clases escolares que se perderán en ambos días hábiles, la institución aseguró el cumplimiento de las horas efectivas únicamente en las escuelas que funcionarán como locales de sufragio. En esa misma línea, exhortó a los directivos de las colegios a adoptar las medidas organizativas y pedagógicas necesarias.

Del mismo modo, encargó a los directores de las instituciones educativas designadas, a brindar las facilidades necesarias para el adecuado funcionamiento de los locales de votación y verificarán, al término del proceso electoral, que los ambientes sean devueltos en las mismas condiciones en las que fueron entregados.

Cabe precisar que, los miembros de mesa titulares y suplentes que fueron elegidos para participar en las elecciones, deberán estar desde las 6:00 a. m. instalar las mesas de sufragio. Asimismo, la jornada electoral será en el rango de las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. del domingo 4 de octubre.

🗳️ Ser miembro de mesa es una responsabilidad clave para el desarrollo de la jornada electoral.



📌 Si fuiste sorteado, prepárate con anticipación. Conoce las tareas que deberás realizar y los materiales que utilizarás.#ONPEduca pic.twitter.com/5zDt8ZcXAS — ONPE (@ONPE_oficial) September 29, 2026

Material electoral para Lima y Callao llega este fin de semana

Teniendo en cuenta los incidentes durante la realización de la primera vuelta presidencial en abril último, donde el material electoral no llegó en el tiempo previsto a los locales de votación de la capital, la ONPE ya tiene definidas las fechas de entrega de los insumos que usarán los miembros de mesa y electores en menos de una semana.

De acuerdo con los señalado por la ONPE, en el caso de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, la entrega del equipamiento se realizará desde las 10:00 p. m. del viernes 2 de octubre, con la participación de 250 unidades de transporte.

Entre los insumos electorales que se entregarán figuran cédulas de sufragio, actas electorales, relación y lista de electores, lapiceros, cintas adhesivas y tampones para huella dactilar. También manuales de instrucciones para miembros de mesa, sobres plásticos para remitir las actas electorales, láminas de protección de resultados, sobres para impugnación del voto, cabinas de votación, ánforas electorales y el material electoral de contingencia.

Además de la carga mencionada, se distribuirán aproximadamente 6 000 plantillas Braille, a fin de facilitar el voto de las personas con discapacidad visual. Por cada local de votación se distribuirá, como mínimo, dos plantillas, dependiendo de la cantidad de centros de acopio que tenga.