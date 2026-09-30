Falleció Peppino Mazzullo a los 100 años, la voz histórica original de Topo Gigio

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El mundo del espectáculo internacional despide a una de sus figuras más entrañables tras confirmarse el fallecimiento del actor y locutor italiano Giuseppe "Peppino" Mazzullo a los 100 años de edad. Durante 45 años consecutivos, el artista de Messina dio vida a la inconfundible voz de Topo Gigio, el emblemático títere creado por María Perego que conquistó a generaciones enteras en la televisión.

La trayectoria artística que precedió al fenómeno televisivo

Antes de convertirse en el rostro sonoro de uno de los personajes más célebres de la pantalla chica, Peppino Mazzullo construyó una sólida carrera como actor dramático. Sus inicios se remontan al Teatro Auditorium San Gaetano de su ciudad natal bajo la dirección de Plácido Andriolo, quien reconoció tempranamente su talento interpretativo y lo impulsó a perfeccionarse en el ámbito académico.

Su formación profesional se consolidó entre 1947 y 1950, periodo en el que asistió a la Academia de Artes Cinematográficas de Roma y a la Academia de Artes Dramáticas de Milán. Estas experiencias le permitieron ingresar con fuerza al circuito teatral italiano, destacando en la compañía de Guglielmo Della Seta y posteriormente en el elenco oficial de la RAI.

Durante la década de 1950, Mazzullo formó parte de la compañía de Enzo Ferrieri y encabezó producciones en recintos de gran prestigio como el teatro Angelicum. Su versatilidad sobre los escenarios sentó las bases operativas de la destreza vocal y actoral que más tarde pondría al servicio de la industria audiovisual.

🔵 È morto a 100 anni "Peppino" Mazzullo, lo storico doppiatore di Topo Gigio. Ne fu la voce per oltre quarant'anni: dal 1961 fino al 2006. Restano ancora oggi iconiche alcune sue frasi "Ma cosa mi dici mai" e "Strapazzami di coccole" che cantava in coppia con Raffaella Carrá. pic.twitter.com/xgZ0UrLHch — Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 30, 2026

El nacimiento de un ícono y la consolidación de Topo Gigio

El personaje de Topo Gigio fue concebido en 1959 por la artista Maria Perego y debutó en la televisión italiana en programas como Canzonissima y Saltamartino, contando inicialmente con la voz del cantautor Domenico Modugno. No obstante, fue en 1961 cuando Peppino Mazzullo asumió el rol de manera definitiva, iniciando un vínculo profesional que se extendería hasta el año 2006.

A través de su particular inflexión infantil, Mazzullo no solo prestó su registro vocal, sino que ayudó a moldear el temperamento del muñeco, caracterizado por su ternura, inocencia y humor. Su trabajo acompañó al personaje en producciones de la RAI, anuncios comerciales, canciones y galas históricas junto a figuras de la talla de Raffaella Carrà y Cino Tortorella.

La labor coordinada entre Perego, el equipo de producción y la interpretación vocal de Mazzullo transformó al títere de trapo en un fenómeno cultural masivo. La propia creadora definió al ratón como un símbolo de sinceridad y confianza, atributos que alcanzaron proyección internacional gracias al trabajo continuo de su elenco original.

En ese sentido, Topo Gigio deja un legado imborrable en la historia de la televisión mundial, marcado por la maestría vocal de Peppino Mazzullo que acompañó la infancia de millones de espectadores durante más de cuatro décadas.