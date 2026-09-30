Senador de Juntos por el Perú cuestiona a Keiko Fujimori ante advertencia por facultades: "Está haciendo berrinche"

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, Víctor Cutipa, senador de Juntos por el Perú (JP), cuestionó las declaraciones de la presidenta Keiko Fujimori, quien advirtió que el Congreso estaría "poniendo a prueba la paciencia" del Poder Ejecutivo debido a la demora en la evaluación de las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno.

Senador de Juntos por el Perú cuestiona accionar de presidenta Keiko Fujimori

Al ser consultado sobre la postura de la mandataria, el senador Víctor Cutipa calificó sus declaraciones como un "berrinche" y cuestionó la forma en que, según sostuvo, el fujimorismo ha ejercido el poder a lo largo de los años en el Gobierno.

"Está haciendo un berrinche. El fujimorismo siempre ha gobernado en dictadura, con tanques en la calle, con fusiles frente al comando. No saben gobernar. Todo el tiempo se han portado como barras bravas", declaró el senador durante la entrevista.

El senador sostuvo que la actual administración busca proyectar una imagen de firmeza frente al Congreso, aunque consideró que esta actitud no se traduciría necesariamente en resultados concretos.

"La intención de ellos es demostrar envalentonamiento, pero al final termina como un berrinche", manifestó.

Se refirió a la elección del Gabinete Ministerial

El senador de Juntos por el Perú también dirigió sus críticas hacia los integrantes del Gabinete Ministerial. En ese sentido, señaló que varios de los actuales ministros ya tuvieron anteriormente la oportunidad de asumir responsabilidades en la conducción del país.

"Los ministros ya son funcionarios que en su momento tuvieron la oportunidad de dirigir los destinos del país", afirmó Cutipa.

Sus declaraciones se producen en medio del debate sobre la solicitud de facultades legislativas planteada por el Ejecutivo al Congreso. El pedido contempla la posibilidad de que el Gobierno pueda emitir normas sobre determinadas materias durante un periodo establecido, por lo que su aprobación depende del procedimiento parlamentario correspondiente.

La discusión ha generado posiciones distintas entre los integrantes del Congreso, mientras las bancadas evalúan los alcances de las facultades solicitadas y las condiciones bajo las cuales podrían ser otorgadas.

En este contexto, las declaraciones de Keiko Fujimori sobre la demora en el Parlamento han sido objeto de cuestionamientos por parte de algunos legisladores.

Finalmente, el debate sobre las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno continuará en el Parlamento, mientras persisten los cuestionamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo. En ese contexto, el senador de Juntos por el Perú, Víctor Cutipa, criticó las declaraciones de Keiko Fujimori y calificó su postura como un "berrinche".