Roberto Sánchez aceptará resultados si Keiko gana las elecciones: "El pueblo nos ha dado una responsabilidad"

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

Roberto Sánchez, candidato a la presidencia por Juntos por el Perú, visitó los estudios de Exitosa este jueves 21 de mayo en el marco de la campaña por la segunda vuelta de las elecciones generales 2026 a celebrarse el próximo 7 de junio.

Durante esta charla, se tocó el tema de las claras divisiones políticas que existen en el actual Congreso de la República y que se han manifestado a lo largo de los últimos años. A su vez, se le consultó al aspirante a Palacio de Gobierno sobre si respetará los resultados en caso sea victoria para su contrincante electoral.

Roberto Sánchez buscará consensos políticos

En primer lugar, Roberto Sánchez aseguró que en caso de llegar a la presidencia de la República buscará llegar a consensos con los diferentes partidos políticos que conformarán la Cámara de Diputados y el Senado.

De acuerdo a su parecer, es vital una mayoría política para no caer en la inestabilidad que se ha visto en la última década. Incluso, aseguró que este es un legado del dominio del fujimorismo lo cual afecta directamente al desarrollo económico y la inseguridad que hoy atraviesa el país.

"Nosotros estamos avocados de crear una mayoría política que tenga su correlato en el espacio parlamentario. Después de la experiencia que tenemos desde el 2016 con inestabilidad de herencia, legado fujimorista, cierre de Congreso, vacancia. Esta inestabilidad total es lo que afectar el desarrollo económica", indicó.

🔴🔵 🚨 #EXCLUSIVO | En exclusiva con Exitosa, el candidato presidencial Roberto Sánchez aseguró que aceptará los resultados electorales de la segunda vuelta incluso si Keiko Fujimori gana la Presidencia. "Claro que sí, el pueblo nos ha dado una responsabilidad", comentó.



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Respetará los resultados de la segunda vuelta

En esa misma línea, el líder de Juntos por el Perú dejó en claro que sea cual sea los resultados de la segunda vuelta del domingo 7 de junio, los respetará ya que ha recibido una importante responsabilidad por parte de sus votantes.

Además, indicó que llegó hasta estas instancias gracias al respaldo de los pueblos más olvidados del país. Sin embargo, recalcó el hecho de que necesita un mayor respaldó para gobernar de la mejor manera en caso se corone en los comicios.

"Claro que sí. El pueblo nos ha dado una responsabilidad. Tenemos una presencia política con la irrupción de los sin voz: pueblos rurales, quechuas, aymaras. Los pobres del Perú nos han generado una expresión política nueva ¿Es suficiente para gobernar el país? No, necesitamos ampliar", añadió.

En resumen, Roberto Sánchez, candidato a la presidencia de Juntos por el Perú, aseguró que respetará los resultados de la segunda vuelta así Keiko Fujimori sea la ganadora.