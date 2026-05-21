Sánchez asegura que dialogará con Julio Velarde tras el fin de su mandato en el BCR: "Veamos la sucesión"

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

En exclusiva con Exitosa, el candidato presidencial Roberto Sánchez afirmó que se encuentra dispuesto a dialogar con Julio Velarde si decide no continuar al mando del Banco Central de Reserva (BCR), después del 28 de julio, fecha en que acaba su mandato y en que se proclamará al próximo presidente del Perú.

"Él ha dicho que se quiere ir ya el 28 de julio, que termina su periodo. Yo le digo que dialoguemos respetuosamente para mantener la institucionalidad y veamos la sucesión de manera adecuada en consenso con todos", señaló.

Roberto Sánchez señala críticas de gestión en el BCR

El candidato a la Presidencia por Juntos por el Perú (JPP) indicó que su agrupación política mantiene "algunas críticas de gestión" con respecto a las funciones del BCR, pero que, a pesar de ello, se encuentra firme en respetar su autonomía y garantizar la estabilidad macroeconómica, se encuentre o no Velarde al mando.

"Nosotros hemos dicho que si vamos a discutir asuntos secundarios, ¿en qué nos afirmamos? En la necesidad de mantener la independencia del BCR y de mantener la estabilidad macroeconómica", dijo en conversación con Nicolás Lúcar.

Asimismo, el aspirante al sillón presidencial reiteró que entre sus principales críticas al funcionamiento del Banco Central de Reserva (BCR) se encuentran la necesidad de incrementar su reserva de oro, así como fijar nuevas tasas de intereses, que, en su opinión, resultan "muy liberales" en comparación a los países vecinos.

"Yo creo que la inclusión económica y que el pueblo microempresario vaya al gota a gota, afuera del sistema financiero, es porque también necesitamos una mirada más inclusiva [..] Entiendo que hay necesidad de algunos ajustes hacia dentro para mantener políticas que permitan afianzar", sostuvo.

Roberto Sánchez deslinda de Antauro Humala

En la charla, Roberto Sánchez también reiteró que, a pesar de que su partido coincide en algunos puntos con los ideales del líder etnocacerista Antauro Humala, las propuestas de este último no forman parte del programa político de Juntos por el Perú. En ese sentido, señaló que su inclusión responde a su filosofía de no vetar a personas con ideas discrepantes.

"Nosotros no vetamos, pueden haber ideas las más discrepantes, nosotros creemos en un país demócrata, lucha de ideas democráticas, cero violencia venga de donde venga. No hay que excomulgar, las luchas ideológicas y políticas se hacen en democracia", puntualizó.

En conclusión, el candidato presidencial Roberto Sánchez aseguró que si Julio Velarde decide no seguir al mando del BCR, conversará con él para ver una "sucesión en consenso con todos".