Delia Espinoza invita a Keiko Fujimori y a Roberto Sánchez a participar de debate en el CAL

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

La decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Delia Espinoza, invitó a los candidatos presidenciales, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, a que participen de una mesa de diálogo para debatir sus propuestas de cara a la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio de 2026.

CAL invita a debatir a Fujimori y Sánchez

Mediante los oficios N°038-2026 y N°039-2026, el Colegio de Abogados de Lima extendió una invitación a las candidatos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, y sus respectivas fórmulas presidenciales, a debatir sobre sus propuestas en su sede principal, ubicada en el distrito limeño de Miraflores.

"Me dirijo a ustedes para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo hacer de su conocimiento que, en el marco de la Segunda Elección Presidencial, esta Ilustre Orden Gremial tiene el propósito de fomentar espacios de diálogo abierto para el mejor conocimiento de los objetivos, propuesta y estrategias de los candidatos", se lee en el comunicado.

Según indican ambos oficios, entre los temas a debatir en agenda se encuentran la reforma del sistema judicial, el equilibrio de poderes, la vacancia presidencial, la cuestión de confianza, la autonomía de los organismos constitucionales, entre otros aspectos relevantes para la comunidad jurídica y la ciudadanía en general.

La invitación se extiende para la plancha presidencial de Keiko Fujimori, conformada por su primer vicepresidente, Miguel Ángel Torres, y su segundo vicepresidente, Miguel Ángel Torres Morales; así como a la plancha de Roberto Sánchez, integrada por su primera vicepresidenta, Analí Márquez, y su segunda vicepresidenta, Brígida Curo Bustincio.

🎯Decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, invitó a los candidatos presidenciales, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, a que participen de una Mesa de Diálogo para debatir los temas de sus propuestas sobre reforma del sistema judicial, equilibrio de poderes, vacancia... pic.twitter.com/EaIoVfJldR — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) May 22, 2026

¿Cómo será el debate para la segunda vuelta del JNE?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó el pasado jueves 21 de mayo, un sorteo para definir el orden de temas e intervenciones del debate técnico y presidencial de los días 24 y 31 de mayo, en la sede del Jr. Nazca, en Jesús María.

Los temas a tratar son: Reforma del Estado, juventud y deporte, agricultura y medio ambiente, infraestructura, economía y generación del empleo, y salud. Tras realizarse el sorteo, quedó definido que el debate será iniciado por Juntos por el Perú, en el bloque temático "Reforma del Estado" y luego continuará Fuerza Popular.

Sumado al debate del JNE, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) propone un mesa de discusión en donde los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez debatan sobre sus propuestas técnicas concernientes a la jurisdicción en el país.