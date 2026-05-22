Titulares de Educación y de Energía y Minas viajarán al extranjero para participar en foros y conferencias

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

La ministra de Educación y el titular de Energía y Minas, María Esther Cuadros Espinoza y Waldir Eloy Ayasta Mechan, respectivamente, estarán fuera del país a partir de los próximos días, debido a los viajes que realizarán a Europa y Estados Unidos.

Sus salidas del territorio nacional fueron oficializadas a través de las respectivas resoluciones supremas, publicadas este viernes 22 de mayo en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Ministra de Educación a Barcelona y Roma

De acuerdo con la Resolución Suprema N.º 153-2026-PCM, María Esther Cuadros Espinoza estará fuera del país del 25 de mayo al 1 de junio, ya que, será parte de la "XXIX Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Educación", la cual se llevará a cabo los días 27 y 28 de mayo, en la ciudad de Barcelona, España.

Asimismo, la titular del MINEDU representará al Perú en el "Encuentro Iberoamericano sobre Salud Mental en la Educación" que se realizará del 29 y 30 de mayo, en la Ciudad del Vaticano, Roma.

De acuerdo con el dispositivo del Gobierno, los gastos por conceptos de pasajes aéreos y viáticos no serán asumidos por el Tesoro Público. Del mismo modo, mientras esté ausente en el cargo, su cartera ministerial será asumida por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres.

Ministro de Energía y Minas a EE. UU.

Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Waldir Eloy Ayasta Mechan, se ausentará del país del 26 al 28 de mayo, debido a su participación en el foro "Advancing Energy Security and Economic Integration in the Americas" que se celebrará en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos, el día 27 de mayo de 2026.

Según la Resolución Suprema N.º 154-2025-PCM, en el marco de dicho foro, el miembro del Gabinete sostendrá reuniones con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Centro para América Latina Adrienne Arsht y la Embajada del Perú en los Estados Unidos de América, a fin de tratar temas vinculados a los sectores energéticos y mineros, abordando oportunidades para fortalecer la cooperación y el posicionamiento del Perú como actor estratégico en la región.

El presente viaje al exterior no irroga gasto alguno al Tesoro Público, debido a que los gastos por concepto de pasajes aéreos y viáticos serán asumidos por el Comité de Administración de los Recursos para Capacitación (CAREC). Durante su estadía fuera del territorio nacional, el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, lo reemplazará en el cargo.

Ambas salidas se enmarcan en el Decreto Supremo N.º 047-2002-PCM, que aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos.

Finalmente, las resoluciones están refrendadas por el presidente José María Balcázar y el primer ministro, Luis Arroyo Sánchez.