RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
No está conforme

Marisol Pérez Tello cuestiona a Domingo Pérez por sumarse a proyecto político de Roberto Sánchez : "Te deslegitimas"

La excandidata presidencial Marisol Pérez Tello cuestion a José Domingo Pérez por sumarse al proyecto político del representante de Juntos Por el Perú, Roberto Sánchez.

Pérez Tello cuestiona a Domingo Pérez
Pérez Tello cuestiona a Domingo Pérez (Foto: Composición Exitosa)

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 22/05/2026

Síguenos en Google News Google News

En diálogo con Exitosa, la excandidata presidencial Marisol Pérez Tello cuestionó a José Domingo Pérez por sumarse al proyecto político de Roberto Sánchez, advirtiendo que ello deslegitima su función como exfiscal.

Cuestiona incorporación de Domingo Pérez a proyecto político de JPP

Una de las personas que se han sumado a la campaña política del candidato presidencial por Juntos Por el Perú Roberto Sanchéz, ha sido el exintegrante del Equipo Lava Jato, José Domingo Pérez. Sobre este último y su papel, Pérez Tello tuvo una clara  y firme postura.

En ese sentido, la exaspirante a la Presidencia del Perú aclaró que no comparte la opción política que posee el exfiscal y consideró que "claramente le ha hecho mucho daño al proceso".

"Uno tiene que aceptar el rol que has decidido jugar. La opción que has tenido en tu vida tiene que tener consecuencias. No puedo pasar de ser una política a una analista política (...) no puedes haber sido un fiscal que haya investigado el poder político y después, casi inmediatamente, saltar allí porque te deslegitimas, no importante a quien hubieras investigado", sostuvo.

Al ser consultada sobre la suma de José Domingo Pérez al proyecto político de Roberto Sánchez, la excandidata presidencial Mar

Titulares de Educación y de Energía y Minas viajarán al extranjero para participar en foros y conferencias
Lee también

Titulares de Educación y de Energía y Minas viajarán al extranjero para participar en foros y conferencias

Noticia en desarrollo...

Congreso interpelará al ministro de Comercio Exterior, José Reyes, por demora en acuerdo comercial con Brasil
Lee también

Congreso interpelará al ministro de Comercio Exterior, José Reyes, por demora en acuerdo comercial con Brasil

Temas relacionados José Domingo Pérez Marisol Pérez Tello Roberto Sánchez

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA