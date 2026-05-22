Marisol Pérez Tello cuestiona a Domingo Pérez por sumarse a proyecto político de Roberto Sánchez : "Te deslegitimas"

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, la excandidata presidencial Marisol Pérez Tello cuestionó a José Domingo Pérez por sumarse al proyecto político de Roberto Sánchez, advirtiendo que ello deslegitima su función como exfiscal.

Cuestiona incorporación de Domingo Pérez a proyecto político de JPP

Una de las personas que se han sumado a la campaña política del candidato presidencial por Juntos Por el Perú Roberto Sanchéz, ha sido el exintegrante del Equipo Lava Jato, José Domingo Pérez. Sobre este último y su papel, Pérez Tello tuvo una clara y firme postura.

En ese sentido, la exaspirante a la Presidencia del Perú aclaró que no comparte la opción política que posee el exfiscal y consideró que "claramente le ha hecho mucho daño al proceso".

"Uno tiene que aceptar el rol que has decidido jugar. La opción que has tenido en tu vida tiene que tener consecuencias. No puedo pasar de ser una política a una analista política (...) no puedes haber sido un fiscal que haya investigado el poder político y después, casi inmediatamente, saltar allí porque te deslegitimas, no importante a quien hubieras investigado", sostuvo.

Al ser consultada sobre la suma de José Domingo Pérez al proyecto político de Roberto Sánchez, la excandidata presidencial Mar

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