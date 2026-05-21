Congreso interpelará al ministro de Comercio Exterior, José Reyes, por demora en acuerdo comercial con Brasil

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso de la República aprobó este jueves una interpelación al ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Fernando Reyes, por la demora en oficializar el Acuerdo de Profundización Económico-Comercial entre Perú y Brasil.

La moción fue admitida con 63 votos a favor, 15 en contra y 15 abstenciones, y establece que el ministro deberá presentarse ante el Pleno el próximo 4 de junio a las 10:00 a.m. para responder sobre las razones de esta paralización.

Un pacto no oficializado

Durante la sesión, el congresista Eduardo Salhuana cuestionó que, pese a que el acuerdo fue firmado en 2016 y ratificado por Brasil en 2017, los distintos gobiernos peruanos nunca remitieron el expediente al Legislativo para su aprobación.

Además, rechazó los argumentos del Ejecutivo que atribuían la demora a los casos vinculados a Lava Jato y a la supuesta ausencia de cláusulas de integridad, recordando que el tratado sí contempla mecanismos contra el lavado de activos y restricciones para proveedores relacionados con actos ilícitos.

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El Pleno del Congreso aprobó interpelar al ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes



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El acuerdo con Brasil

El tratado busca ampliar el marco del Acuerdo de Complementación Económica N° 58, vigente desde 2003, y tiene como objetivos ampliar el comercio de servicios e inversiones, más allá del intercambio de mercancías, y facilitar la contratación pública entre ambos países.

Asimismo, estipula impulsar proyectos de integración logística, como corredores ferroviarios y portuarios orientados al comercio con Asia. y fortalecer la cooperación regional, asegurando un marco legal previsible y transparente para el comercio y la inversión.

Brasil ratificó el acuerdo en 2017, pero en Perú nunca se completó el trámite legislativo. Esto ha generado preocupación en el sector exportador, que considera que la demora limita la competitividad y retrasa la integración económica bilateral.

Impacto de la demora

La falta de vigencia del acuerdo tiene consecuencias directas en las exportaciones peruanas al desaprovechar el acceso preferencial a uno de los mercados más grandes de Sudamérica.

Lo mismo ocurre con la integración regional, con Perú perdiendo oportunidades de posicionarse como eje logístico hacia Asia, un objetivo estratégico del tratad; y la confianza internacional al proyectar una imagen de inestabilidad institucional y falta de continuidad en la política comercial.

La interpelación al ministro José Reyes refleja la presión política por activar un acuerdo que lleva casi una década pendiente. El tratado con Brasil no solo busca ampliar el comercio de bienes, sino también abrir puertas en servicios, inversiones y proyectos de infraestructura regional.

La interpelación será clave para definir si el Perú finalmente avanza hacia la implementación de un pacto que podría fortalecer su rol en la integración sudamericana y mejorar su competitividad en el comercio global.