Sánchez reitera que Antauro Humala no cumple un rol en JPP: "Lo hemos dicho en todos los idiomas"

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

En exclusiva con Exitosa, el candidato presidencial Roberto Sánchez aseguró que las declaraciones o el ideal de Antauro Humala no representan ni forman parte del programa político de su partido, Juntos Por el Perú. "Lo hemos dicho en todos los idiomas", señaló.

Sánchez descarta participación de Antauro Humala

El candidato a la Presidencia de la República sostuvo que su organización jamás ha estado de acuerdo con la "singular visión" del líder etnocacerista. En ese sentido, indicó que rechaza propuestas como las penas de muerte, el fusilamiento, la eliminación del catolicismo o la intención de recuperar Tarapacá.

Sobre este tema, Roberto Sánchez acusa a los medios de exacerbar la presencia de Antauro detrás de la organización con la presunta intención de "desestabilizar" o "generar miedo" entre la población.

"Son sus declaraciones, su trayectoria, sus palabras y, por más que no representan, ni forman parte ni del programa político de Juntos Por el Perú ni del tezón democrático del partido, lo hemos dicho en todos los idiomas, se insiste reiteradamente con un fin de crear confusión", alegó.

A pesar de ello, reconoció que la alianza con las fuerzas etnocaceristas se consolidó porque ambas tendencias políticas coincidieron en establecer una Asamblea Constituyente con el fin de elaborar una nueva Constitución Política. "Es una coincidencia, nada más", dijo.

Sánchez afirma que respetará autonomía del BCR

En otra parte de la charla, Sánchez afirmó que está dispuesto a dialogar con Julio Velarde si decide no continuar al mando del Banco Central de Reserva (BCR), después del 28 de julio, fecha en que cumple con su mandato.

"Él ha dicho que se quiere ir ya el 28 de julio, que termina su periodo. Yo le digo que dialoguemos respetuosamente para mantener la institucionalidad y veamos la sucesión de manera adecuada en consenso con todos", señaló.

En ese sentido, Sánchez indicó que, a pesar de mantener algunas críticas a la gestión del BCR, se encuentra firme en respetar su autonomía y garantizar la estabilidad macroeconómica, se encuentre o no Velarde al mando.

"Nosotros hemos dicho que si vamos a discutir asuntos secundarios, ¿en qué nos afirmamos? En la necesidad de mantener la independencia del BCR y de mantener la estabilidad macroeconómica", dijo en conversación con Nicolás Lúcar.

En conclusión, el candidato Roberto Sánchez aseguró que el programa político de Juntos por el Perú no aborda las propuestas de Antauro Humala, con excepción de la Asamblea Constituyente.