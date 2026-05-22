Marisol Pérez Tello reitera que no votará por Fujimori ni Sánchez: "No es un voto viciado berrinchudo"

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, la excandidata presidencial Marisol Pérez Tello reafirmó que votará viciado en la segunda vuelta debido a su desconfianza hacia Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, proclamados como ganadores en la primera etapa de las Elecciones Generales 2026.

Desconfianza hacia Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

La excandidata por el partido Primero la Gente reiteró que en las próximas elecciones presidenciales del 7 de junio viciará su voto debido a que las dos fórmulas no le generan confianza. En el caso de Fujimori, por su comportamiento político; y en el caso de Sánchez, por sus propuestas sin consistencia.

"No es un voto viciado berrinchudo ni caprichoso ni de hartazgo. Es un voto al no confiar en ella muchísimo menos por su conducta y en él por decir cosas que no son reales, como el indulto, que no tienen ninguna consistencia en el país", expresó en conversación con Nicolás Lúcar.

Marisol Pérez Tello enfatizó que las dos propuestas antagónicas para la segunda vuelta electoral reflejan nuevamente la polarización del país. La situación se agrava si se toma en cuenta el apoyo hacia ambos candidatos es bajo en comparación al total de la población.

En ese sentido, Tello criticó de manera severa que el centro político no consiguiera consolidar una mayor unidad entre sus integrantes. "Hay un primer fracaso general y hay que asumirlo", señaló y pidió evaluar la experiencia de la derrota de la primera vuelta.

"La realidad es que perdió el centro por incapacidad absoluta de encontrarse. Cada quien tendrá que evaluar si fue demasiado ambicioso, si hubo demasiado ego, si no hubo capacidad de sacrificio", sostuvo.

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