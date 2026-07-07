José Balcázar sobre polémica del ministro de Trabajo y su presunta documentación falsa: "Es absolutamente responsabilidad de él"

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José María Balcázar se pronunció este martes 07 de julio en Exitosa sobre la acusación contra el actual ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy Solano González, quien habría falsificado documentación para cumplir con los requisitos exigidos por ley para asumir dicha cartera ministerial, entre otras seis entidades estatales.

Según un informe de "Cuarto Poder", el ahora miembro del Gabinete Ministerial obtuvo un certificado de trabajo inexistente en noviembre de 2017, puesto que, nunca fue parte de la empresa JCU SRL, versión que fuera ratificada por el mismo gerente general de la compañía, Carlos Ubillús.

Espera sus descargos previo a la sesión del Consejo de Ministros

En entrevista brindada al programa "Hablemos Claro", José María Balcázar mencionó que ni bien se enteró del hecho, solicitó un informe al ministro en cuestión, esperando que pueda presentar sus descargos en la sesión del Consejo de Ministros de mañana, miércoles 08 de julio.

"Todavía no (he conversado con él), me he quedado sorprendido por las revelaciones periodísticas, pero él tendrá que aclarar efectivamente si es cierto eso, si falsificó o no falsificó, resulta que eso fue antes de que era ministro", señaló.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En diálogo con Exitosa, el presidente José Balcázar se pronunció sobre la polémica relacionada con el ministro de Trabajo, Freddy Solano, y las acusaciones por una presunta documentación falsa. El mandatario señaló que la responsabilidad sobre la veracidad de... pic.twitter.com/Su2E0MNYwB — Exitosa Noticias (@exitosape) July 7, 2026

Como se recuerda, Freddy Solano juró al cargo el pasado 29 de mayo, tras la renuncia irrevocable presentada por su antecesor, Óscar Fernández. Durante su paso como superintendente de SUNAFIL, fue investigado por el presunto cobro de multas a empresas sancionadas por la entidad.

Presidente responde a la Contraloría por viajes al interior del país

En otro momento de la entrevista, el mandatario respondió a la Contraloría General de la República (CGR), tras solicitarle información detallada por sus viajes al interior del país, principalmente a la región Lambayeque y los costos asociados a dichas comisiones.

"Nosotros hemos viajado en vuelos comerciales para hacer obras. No hemos usado el avión presidencial, más que una vez recuerdo, pero demás ha sido totalmente transparente y para ejecutar obras de importancia, por eso que tenemos en nuestro haber positivamente varias obras que exhibir. De tal manera, tanto en el sur, centro, en el norte, hemos destrabado obras importantísimas", argumentó.

Con referente a los viajes realizados a Chiclayo (serían 11), el jefe de Estado indicó que no tendrá problema alguno en remitir dicha información a la Contraloría; sin embargo, cuestionó que no haya adoptado la misma disposición a sus antecesores para descartar malos usos en el erario público. Bajo esta consideración, aseveró que sus viajes a esta ciudad han sido con su dinero.

"Por ejemplo, mis viajes a Chiclayo, tengo mi familia allá, mi esposa vive allá, entonces viajo continuamente, pero con mi plata, no tengo gasto que cargarle al Estado. Solamente viajo cuando tengo que hacer obras públicas y ahí sí viajo en vuelos comerciales pagados por el Estado y luego tomamos helicóptero, como el caso de Cusco para irme a Puno", indicó.

De esta manera, el presidente descartó todo tipo de irregularidad en los viajes realizados en su administración, esperando, además, los descargos del titular de Trabajo.