Betssy Chávez deja el Perú: gobierno de Keiko Fujimori otorgó el salvoconducto a la expremier

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno peruano decidió otorgar las garantías y el salvoconducto a la ex primera ministra del mandato de Pedro Castillo, Betssy Chávez, de acuerdo a los artículos V y XII de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954 de la que Perú y México son partes. Exitosa pudo conocer que la expremier salió del país.

Gobierno otorga salvoconducto a Bettsy Chávez

Después de ingresar y refugiarse en la residencia de la Embajada de México en Lima el pasado 2 de noviembre de 2025, la mañana de este viernes, 7 de agosto, la Cancillería peruana informó que la gestión de la presidenta Keiko Fujimori decidió conceder el salvoconducto a la también exparlamentaria Chávez Chino.

Cabe señalar que, esta decisión se oficializó tan solo poco después de que Perú y México restablecieran sus relaciones diplomáticas. A través de un comunicado la cartera de Relaciones Exteriores explicó la razón de esta determinación a favor de la exintegrante del Congreso.

"El Gobierno del Perú reitera de manera enfática, que no existe persecución política y que en el país imperado el Estado de derecho, la separación de poderes y el respeto a las garantías de la administración de justicia, incluyendo el debido proceso", se lee en el texto.

Documento en el que se otorga el salvoconducto a Betssy Chávez

En esa línea, se agrega que el gobierno peruano "continúa impulsando el proceso de consultas" con otros países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con el objetivo de "promover una reflexión" orientada a que no se distorsione la aplicación de la institución del asilo.

Cabe señalar que el documento estipula que, la entrega del referido salvoconducto se realiza "con reserva del derecho que asiste al Estado peruano de solicitar la eventual extradición de la señora Chávez Chino".

Canciller Espá confirma que Betssy Chávez abandonó el Perú

El canciller Carlos Espá confirmó la condenada a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para la rebelión, salió del territorio nacional hoy a la medianoche tras recibir el salvoconducto por parte de la actual administarción de la jefa de Estado Keiko Fujimori.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | El canciller Carlos Espá confirmó la salida de Betssy Chávez del Perú. La expremier abandonó el país luego de recibir el salvoconducto que autorizó su viaje a México.



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"Ella ya salió del territorio peruano. Me imagino que en unos minutos más debe estar aterrizando en México. Así que de manera muy contenta puedo anunciar esta noticia restableciendo relaciones con México y destacar como lo ha dicho la señora Keiko Fujimori nosotros somos un Gobierno institucional en este caso específico respetamos la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954 ", sostuvo.

Es así que, el Gobierno de Keiko Fujimori decidió otorgar las garantías y el salvoconducto a la ex primera ministra Betssy Chávez, de acuerdo a los artículos V y XII de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954 de la que Perú y México son partes. Exitosa pudo conocer que la expremier salió del país.